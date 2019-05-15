Работа украинцев за рубежом: как влияют трудовые мигранты на экономику страны?

Суммы трудовых трансфертов, которые поступают в Украину из-за рубежа, растут каждый год. Но вот что в действительности скрывается за ними? Реальный стимул развития экономики, источник пополнения платежного баланса или все же стоит разобраться в деталях.

Первые сомнения у думающей публики зародились в тот момент, когда Нацбанк опубликовал список пяти стран – лидеров по денежным переводам в Украину. Еще не прочитав новость, многие предвкушали увидеть на первых местах Польшу, ведь именно в эту страну устремилась большая часть наших трудовых мигрантов, пишет Алексей Кущ на страницах «Фокуса».

Но как оказалось, на первом месте совершенно неожиданно «нарисовались» США. С помощью банков, платежных систем, почтовых переводов, из этой страны в Украину зашло 17% от суммарного годового финансового потока денежных переводов. На втором месте (нет, опять не Польша) находится Израиль – 13%. На третьем РФ – 9%. На четвертом – Италия (8%). И лишь на пятом Польша – 7%.

Попутно заметим, что в США и Израиле очень мало наших трудовых мигрантов (не путать с украинцами, выехавшими в эти страны на постоянное место жительства). Чистые «трудовые» страны – это места с третьего по пятое: Россия, Италия, Польша. Причем, суммы переводов говорят как о численности трудовых мигрантов, так и о капитализации их заработков. По разным оценкам, в Италии трудится в несколько раз меньше украинцев, чем в Польше, но зарабатывают они там значительно больше.

Отсюда и фора Италии в топ-5 на один процент. Судя по динамике трансфертов, больше всего украинцев выехало на заработки в РФ. Тут мы сталкиваемся с таким явлением как трудовая миграция из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которая у нас практически не учитывается.

В этом формате, родители работают в РФ, а их дети находятся на подконтрольных территориях. Или отправители просто пользуются легальными инструментами денежных переводов, которые отражаются в нашей статистике, по той причине, что в так называемых «ДНР» и «ЛНР» нет международных платежных систем и банков. То есть часть денег, которая отражается в данных НБУ, в итоге физически попадает на оккупированные территории.

Похожие данные приводит и Приватбанк, который обладает одним из наиболее востребованных платежных сервисов в стране. Исходя их опубликованной им информации, в 2018-м году через его электронные платежные системы прошло примерно 2,6 млрд. дол. денежных переводов. Их них, 16% пришлось на США, на втором месте Великобритания – 8%, а на третьем – Израиль (6%). Также в топ-5 банка попали Германия (5%) и РФ (5%). Польша с 4% находится на седьмом месте.

А теперь попробуем проанализировать не голые цифры статистики, а интерпретировать полученные данные. Базой для анализа для нас выступят данные НБУ и специальный аналитический обзор Всемирного банка за прошлый год.

По данным ВБ, в разделе «Европа и Центральная Азия», Украина пребывает в списке стран лидеров. По переводам и миграции. Первыми у нас принято гордиться, вторую – оправдывать цивилизационной трансформацией общества после 2014-го года.

Прежде всего, стоит отметить, что данные Всемирного банка существенно отличаются по разделу трансферты с зеркальной статистической отчетностью НБУ. Так по данным Национального банка, в 2018-м году в страну было перечислено 10,9 млрд. дол. частных переводов, что на 1,6 млрд. дол. или на 18% превышает показатели 2017-го. В то же время по данным ВБ, наша страна получила 14 млрд. дол. трансфертов. И это на 3,1 млрд. дол. больше, чем подсчитали на Институтской. Примечательно: процент роста при этом по данным западных аналитиков составил 18,5%, что почти совпадает с оценкой динамики, озвученной НБУ.

Кроме того, данные НБУ позволяют взглянуть и на структуру трансфертов, а не оценивать лишь их «голую» цифру. Из 10,9 млрд. дол., более 7,7 млрд. дол. составила чистая оплата труда, при чем в этот показатель вошли не только «классические» трудовые мигранты, но и несколько сот тысяч украинцев, которые работают на аутсорсинге, большей частью в сфере ИТ, а также те из наших граждан, которые научились продавать свои товары на международных торговых интернет-площадках.

Физически они находятся в Украине, а вот доходы получают от зарубежных контрагентов. Это, так сказать «внутренняя» трудовая миграция. Этим фактом и объясняются первые места в качестве платежных доноров таких стран как США и Израиль. В мировом инновационном ландшафте, эти государства традиционно занимают лидирующие позиции, вследствие чего тамошние компании (либо фронт-офисы, основанные нашими предпринимателями), являются заказчиками «цифрового сырья» у наших программистов.

Выглядит это примерно следующим образом: бэк-офис в Украине в виде обычного ООО, арендующего офис-коворкинг. Десяток фопов – айтишников, нанятых для выполнения точечных задач и фронт-офис в США или Израиле, где разработанное в Украине «цифровое сырье» монтируется в готовый софт или иной цифровой продукт. Как видим, большая часть трансфертов, которые заходят из США и Израиля не имеют к трудовой миграции никакого отношения.

Постоянные трудовые мигранты, то есть те, кто находится за рубежом больше года (а таковых по данным Минсоцполитики примерно 2-3 млн.), перечислили в Украину всего 0,85 млрд. дол. Еще более 2,3 млрд. дол. составили так называемы «прочие трансферты». Существенную часть в них могут занимать схемные транзакции, когда под видом фиктивных ФОП-ов в страну заводится валюта, которая затем используется в интересах теневой экономики и коррупционной надстройки.

Таким образом, чистая оплата труда в общей структуре трансфертов занимает по данным НБУ 71%, а перечисления постоянных мигрантов – 8%. Раздел «прочие» обладает весомым удельным весом в 21%.

Расхождение в показателях Всемирного банка и НБУ можно объяснить с помощью структурного анализа данных по частным трансфертам. ВБ смотрит на данный показатель исходя из оценки тех средств, которые ушли в пользу украинских граждан от иностранных контрагентов. Это, так сказать, взгляд извне.

Что касается Национального банка, то он оценивает денежные средства, поступившие в страну. Это уже взгляд изнутри. При зеркальном сравнении этих показателей, обнаруживаем, что в Нацбанке из статьи трансфертов изымают средства, которые наши трудовые мигранты тратят в стране временного проживания. Что вполне логично.

В 2018-м, данный показатель составил 2,912 млрд. дол., в том числе налоги, уплаченные за рубежом – 0,578 млрд. дол. Это и есть те самые 3 млрд. дол., на которые не сходятся показатели НБУ и ВБ за прошлый год. Включать их в структуру финансового потока, полученного нашей страной, было бы неверно. В этом контексте, данные украинского центрального банка выглядят предпочтительнее.

Тема трудовых трансфертов является наиболее мифологизированной среди других экономических вопросов, которые живо обсуждаются у нас как в экспертной среде, так и среди широких слоев населения. Сам показатель трудовых трансфертов не стоит расценивать исключительно как деньги трудовых мигрантов.

Чистая зарплата там составляет 71% от 10,9 млрд. дол. и в этой сумме значительный удельный вес приходится на оплату труда внутреннего аутсорсинга, то есть людей, которые никуда не выезжали. Реальный масштаб помощи извне можно оценить по показателю переводов от трудовых мигрантов, которые находятся за границей более года. Они присылают на родину 858 млн. дол. в год. Всего менее миллиарда.

В то же время, находясь дома, 3 млн. украинцев могли бы производить примерно 40-50 млрд. дол. ВВП в эквиваленте. Вместо этого, маятниковая, «внутренняя» и постоянная миграция дает стране суммарно чуть более 8,5 млрд. дол. в год, то есть в шесть раз меньше. Значительную часть частных переводов (2,3 млрд. дол.) представляют собой иные виды платежей, в том числе и схемные продукты, когда валютный кэш заводится в страну по липовым актам оказания услуг тех же ФОП-ов «айтишников» для пополнения черной кассы теневой экономики.

Трудовые мигранты работают за границей, там же платят налоги. В то же время, возвращаясь домой, многие из них будут претендовать на минимальную пенсию. Их семьи пользуются субсидиями, ведь официально многие из них декларируют нулевые доходы. Их дети ходят в школы и детские сады, которые содержатся на средства налогоплательщиков.

И они, пересекая границу, пользуются пусть и «убитой», но все еще поддерживаемой на плаву транспортной инфраструктурой. Да, они взяли свою судьбу в свои руки по причине обстоятельств. Но вот герои ли они, которым наши политики пишут хвалебные отзывы, надеясь на их голоса? А герои – это те 7,6 млн. среднесписочного штатного состава, которые работают в Украине и тут же платят налоги, вытягивая на своих плечах всю 42 миллионную страну. Но кто вспоминает о них?

Качество государственного менеджмента зависит не только от умения тщательно собирать статистическую информацию, но и от способности правильно ее интерпретировать. А с этим у нас как раз и возникают основные проблемы.

Ведь если ты не верно оцениваешь симптомы болезни, то и лечение будет во вред, а не на благо. И вся экономическая политика в этом контексте превращается в протокол лечения «Бравого солдата Швейка» в военном госпитале: «Парень жалуется на плоскостопие. Военный врач прописывает ему глауберову соль, клистир — и «плоскостопный» бегает как ошпаренный».