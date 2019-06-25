Зеленский против или за олигархов? Что демонстрируют последние события в Украине

В СМИ недавно прокатилась черно-белая волна: Владимир Зеленский встретился с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым, и они договорились! Насчет Игоря Коломойского, Петра Порошенко и Дмитрия Фирташа – тоже договорились, но без них.

Одни гневно осуждают, другие сдержанно поддерживают. Причем, осуждают адепты недавнего президента-олигарха, а поддерживают сторонники телесериального героя, который от олигархов пострадал, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

В суть не вникает никто. А надо бы. Начать придется с преданий и былин.

Считается, что отцом олигархата был Леонид Кучма. Не совсем так. При Кучме создавались крупные финансово-промышленные группы, которые способны были удержать на плаву тяжелую промышленность независимой Украины. Но этим группам не позволялось единолично владеть общенациональными СМИ, телевидением, прежде всего, а про контроль над партиями и фракциями в Раде и заикаться нельзя было.

Таким образом Банковая не допускала превращения крупных бизнесменов в самостоятельных политических игроков.

Поэтому, например, Ринат Ахметов на пару с Виктором Януковичем в рамках медиа-холдинга «Украина» скупили все СМИ Донецкой области, но и только. Группу «Приват» в лице Сергея Тигипко не подпустили к созданию «Интера», хотя попытки были. А когда у Вадима Рабиновича, который на старте участвовал в «1+1», появились намеки на свою игру, то его моментально от канала отдалили.

В общем, либо у тебя системный бизнес, либо ты занимаешься политикой. Но не одновременно.

«Нарушителем конвенции», хотя и не по своей воле, стал Виктор Пинчук, когда общенациональный телеканал «ICTV», проиграв конкурентам, оказался в тяжелом финансовом положении. И Кучма, не найдя других надежных инвесторов, поручил это своему будущему зятю.

Но если периметр безопасности прорван, то рушится вся система: раз можно одному, то можно и всем остальным.

При Викторе Ющенко олигархи стали влиятельнее многих политиков. Да, были чапаевские попытки вернуть их в рамки в виде бронетранспортера со спецназом, штурмующего ахметовскую фирму «Люкс». После чего Ринат Леонидович незамедлительно прибыл к министру МВД Юрию Луценко для чаепития о смысле жизни. Беседы, кстати, шли именно о том, что бизнесом – да, а политикой – нет.

Но ничего не вышло, потому что Ющенко захотел раскрутить олигархов на свои «хотелки» вроде Батурина или «Больницы будущего». Так что олигархи справедливо посчитали, что они в расчете и ничего не должны – ни Президенту, ни Украине.

Виктор Янукович намеревался стать «горцем», то бишь, единственным олигархом, но, к счастью, не успел.

А у Петра Порошенко почти получилось. С Фирташем он договорился еще в Вене, с Пинчуком – сразу после избрания. А с Ахметовым вышло учебно показательно.

Как гласит легенда, в которую я верю, тертый, но порой наивный губернатор Коломойский напомнил Порошенко о понятийной договоренности, что активы тех, кто не стал защищать Украину, должны перейти к ее защитникам, потратившимся на войну, то есть, к нему. Но вместо этого Порошенко своей инвестиционной структурой вошел в бизнес Ахметова. То есть, кинул ИВК. А когда Коломойский возмутился, была запущена процедура национализации «Приватбанка».

В итоге сегодня Владимир Зеленский получил ситуацию существенно сложнее, чем любой из его предшественников. Потому что пока не имеет рычагов влияния на олигархат, зато олигархат серьезно влияет на страну.

Судите сами. МВД во главе с Арсеном Аваковым озабочено стабильностью в стране, меняющей власть. ГПУ ушла в свободное плавание, хотя прокуроры и раньше не особо праздновали Юрия Луценко. САП, военная прокуратура, ГБР фактически недееспособны, так как их руководители ищут себя в новой картине мира.

СБУ? Не уверен, что Иван Баканов уже взял спецслужбу под свой контроль. И как бы не наоборот…

Наиболее эффективные инструменты против олигархата – экономические. Но они в руках враждебного Кабмина. И до новой коалиции в Раде ничего не поменяется. А действовать надо здесь и сейчас.

Вот Владимир Зеленский и пытается, во многом повторяя предшественников. Он же помнит, что обещал снижение коммунальных тарифов. А Кабмин Владимира Гройсмана нырнул в выборы с головой. Значит, об отмене «Роттердама+» Президенту приходится договариваться с олигархом Ахметовым. Потому что ВАЗ не хочет, чтобы тепловая генерация занялась скрытым саботажем.

Опять же Пинчук и не отказывался участвовать в общенациональных проектах, таких, как восстановление Донбасса. Да и Коломойский не отказывался. Ничуть не удивлюсь, если ИВК получит неофициальное «добро» на отжимание сомнительных активов Порошенко – в порядке компенсации за пережитую несправедливость.

И если сегодняшние договоренности Зеленского с олигархами – это лишь прелюдия, без вхождения в долю или оплачивания своих «хотелок», а после формирования своего правительства Владимир Зеленский займется реальной демонополизацией и отсечением олигархата от политики, то ничего страшного в происходящем нет. Но вот если демонополизации и отсечения не произойдет, тогда беда.

Потому что тот же Коломойский действительно размалюет один киоск в Славянске, а потом отожмет у Тигипко «Кузню на Рыбальском», точнее, территорию под элитную застройку (клуб «5 элемент» пойдет бонусом). А потом станет претендовать на газотранспортную систему. И часть свежеизбранных депутатов его поддержат. Под аккомпанемент «1+1».

К концу ста дней Президента все станет ясно: то ли олигархам придется переквалифицироваться в бизнесменов, то ли Василий Голобородько будет править ярко, но недолго – пару серий максимум.