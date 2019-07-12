Зарплаты в долларах. Как Верховный Суд нанес удар по работникам в Украине?

Верховный cуд разрешил определять размер заработной платы в валюте. Ждет ли нас тотальная долларизация трудовых доходов и почему работникам от этого может быть хуже?

В понедельник 8 июля Верховный Суд Украины установил, что в трудовом договоре стороны могут определить размер заработной платы в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, пишет Алексей Кущ на страницах «Деловая Столица».

Как сообщает «ЮрЛіга», коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда решила, что это не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины.

В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту €7,872 тыс. в гривне на дату выплаты.

ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился — в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.

Дедолларизация и жадность работодателей

По сообщениям Национального банка Украины, уровень долларизации украинской экономики снизился до 40%, хотя еще совсем недавно превышал 50%. Исходя из оценок регулятора, допустимый уровень для нашей страны не должен превышать 20%.

Феномен опоры на доллар возник не вчера, а стал результатом нескольких глубоких курсовых обвалов нацвалюты: в 1998, 2008 и 2014-2015 гг. Начиная с лихих 1990-х, наша экономика приобретала ярко выраженный бивалютный характер.

Особенно токсично данное явление проявлялось в период девальвации гривни: когда цены на базовые активы и сбережения населения формируются в значительной степени в долларах, всегда найдется тот, кто заплатит за вожделенный «зеленый» любую цену. Как говорят аналитики, у бивалютной экономики нет курсового дна.

Опыт азиатских и африканских стран, переживших масштабные инфляционные и девальвационные процессы, также свидетельствует о том, что долларизация экономики является производной от этих токсичных процессов. То же самое характерно и для Украины: значительная часть цен на основные базовые активы в виде недвижимости и земли фиксируется в долларах.

К твердой валюте привязаны и цены на сырые продукты, котирующиеся на мировых сырьевых рынках. Понятие импортного паритета стало ключевым при формировании государственной тарифной политики.

Так, с помощью ценовой модели «Роттердам+», украинская тепловая энергетика получила возможность закладывать в тариф на электроэнергию стоимость импортного угля с учетом логистики и так называемых «коэффициентов зольности». Что касается цен на природный газ, то методика их регулирования также опиралась на ценовые параметры немецких газовых хабов.

Единственный фактор производства, который пока никак не коррелировал с курсом доллара, – это зарплата простых украинцев. Точнее сказать, корреляция эта была очень условной. Как показывает практика, реальные трудовые доходы населения довольно медленно подтягивались к утраченному вследствие девальвации уровню.

Например, пик валютного эквивалента средней зарплаты одного штатного работника в Украине, по данным Госстата, был достигнут в 2013 г. и составил $410 в месяц. В 2015-м из-за девальвации гривни более чем в три раза данный показатель снизился вдвое – до $192 и на таком же уровне находился весь следующий год. Лишь в 2017-2018 гг. произошло поступательное восстановление указанного выше индикатора: он вырос до $389 и почти сравнялся с уровнем пятилетней давности.

Это говорит о том, что трудовые доходы населения являются универсальным инструментом перераспределения общественных доходов внутри страны в пользу работодателей, которые с помощью дисконтирования валютного эквивалента зарплат своих наемных работников сохраняют необходимый уровень рентабельности, который также определяют исходя из преимущественно долларовой составляющей, а не гривневой. Как следствие в Украине один из самых низких коэффициентов перераспределения фонда оплаты труда через ВВП (трудовые доходы – порядка 1,5 трлн грн, а ВВП – 3,5 трлн грн) – немногим более 42%, в то время как в развитых странах данный структурный маяк находится на уровне 70-80%.

Наемные работники, по сути, становятся заложниками своих работодателей, ведь размер индексации зарплаты лишь очень условно зависит от состояния рынка труда и в основном определяется доброй волей хозяина бизнеса. На практике он повышает зарплату своим работникам лишь тогда, когда те начинают просто сбегать от него если не в Польшу, то к более щедрым конкурентам.

При этом на рынке труда нет даже самых примитивных инструментов для диверсификации валютных рисков хотя бы с помощью подписания трудовых контрактов с фиксацией валютного эквивалента должностного оклада. Точнее, такие попытки предпринимались, но все они заканчивались тем, что работодатель просто не выполнял взятые на себя обязательства, а возможности для судебного оспаривания у пострадавшей стороны были практически нулевые.

Ведь согласно действующему законодательству единым средством платежа на территории Украины является гривня, и внутренние контрактные цены, включая и размер зарплаты как цены на наемный труд, должны определяться в ней же. Исключение делалось лишь для договоров внешнеэкономической деятельности, а применительно к нашей теме – в отношении трудовых контрактов иностранных специалистов.

Кассацией по гривне

И вот коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда вынесла революционное решение по делу 761/21776/16-ц. Отныне стороны вправе определять размер зарплаты в гривне, указывая эквивалент в иностранной валюте. По мнению судей, это не противоречит нормам Гражданского кодекса Украины, согласно которому «законным платежным средством, обязательным к приему… на всей территории Украины, является денежная единица Украины – гривня» и «иностранная валюта может использоваться в Украине в случаях и в порядке, установленных законом».

Ведь согласно положению данного законодательного акта, хоть денежное обязательство и должно быть выполнено в нацвалюте, но в том случае, если стороны определили валютный эквивалент, оговоренная сумма «выплачивается исходя из официального курса на день платежа» (статьи 192 и 533 ГКУ). То есть платить зарплату в любом случае нужно в гривне, а вот рассчитывать ее размер можно и исходя из курса гривни к доллару или иной свободно конвертируемой валюте.

Кстати, сам прецедент возник по причине того, что заместителю директора одной иностранной компании, торгующей в Украине пищевыми добавками, не выплатили эквивалент зарплаты в размере 7 872 евро и 05 евроцентов.

Отныне любой украинец, заключая трудовой контракт, может инициировать фиксацию валютного эквивалента своей зарплаты в иностранной валюте согласно официальному курсу НБУ. Учитывая ментальную долларизацию сознания наших граждан, данная опция станет весьма популярной, особенно среди тех профессий, которые пользуются спросом на европейском рынке труда.

Снижение уровня долларизации банковской системы связано не с тем, что украинцы поверили в гривню, а исключительно с диспаритетом уровня процентных ставок по гривневым и валютным депозитам. Первые приносят 14-15% годовых, а вторые – всего несколько процентов, то есть совсем не трудно рассчитать своп-курс, при котором доходность гривневых депозитов уступит валютным: при сегодняшнем обменном курсе 25,5 грн/$ и диспаритете процентных ставок в размере 12%, это может случиться лишь при условии приближения курса гривни к отметке 29.

То есть на самом деле снижение долларизации опирается на спекулятивно высокую доходность гривневых инструментов, но никак не связано с фундаментальными факторами доверия населения к своей валюте. А значит, при прочих равных условиях украинцы будут выбирать (если есть такая возможность) валютный эквивалент, хотя более выгодно было бы делать ставку на индексацию на показатель потребительской инфляции.

Невзирая на постепенное замедление инфляционных процессов, в 2018 г. гривня укреплялась, хотя среднегодовая инфляция составила более 10%, а в предыдущие годы если и девальвировала, то не глубже, чем на динамику изменения индекса потребительских цен (кроме периода 2014-2015 гг.). При оценке временного лага последних трех лет привязка к показателю инфляции однозначно выгоднее, если речь не идет о долгосрочном контракте на пять и более лет, в который может «поместиться» очередной кризис.

Нынешняя модель индексации зарплат очень медленно учитывает фактор инфляции и в реальности не обеспечивает зарплату от ценового обесценивания. Так что при желании захеджироваться от инфляции в трудовой контракт необходимо вносить новую формулу.

А вот работодателям, нанимая в весенне-летний период сезонных работников, становится выгодно указывать размер зарплаты в долларах, ведь в таком случае она может реально не увеличиться, а уменьшиться при выплате в гривнах по текущему курсу. Как известно, гривня – это сезонная валюта и зачастую укрепляется летом и девальвирует зимой.

Единственный спорный момент в данном варианте: размер зарплаты не может быть уменьшен без согласия работника, и для применения подобной схемы работодателю придется брать за три месяца необходимые «расписки-согласия». В общем, без очередного рассмотрения в суде данный казус не может быть четко урегулирован, так что работодателям, желающим нажиться на летней девальвации гривни, придется столкнуться с новыми судебными исками.

В любом случае наша экономика постепенно избавляется от экстерналий, то есть транзакций третьих лиц, которые не могут быть амортизированы рынком. Такой экстерналией в Украине была зарплата и девальвация гривни, ведь согласно работам нобелевского лауреата Джозефа Стиглица под этим явлением подразумевают ситуацию, когда ключевые решения принимает группа лиц, влияние они оказывают на всех остальных, при этом большинство не обладает достоверной информацией и никак не может захеджировать свои риски.

Украинцы, получающие зарплату в Украине, как раз и находятся в состоянии таких зарплатных «экстерналий», когда Нацбанк своей политикой сеет на валютном рынке управляемый хаос, и большинство граждан никак не может застраховать от этого себя и свои доходы: попытка уйти в «черный» доллар приводит к потерям трудовых доходов летом, а официальная фиксация в гривне – к обесцениванию их осенью и зимой. Теперь у украинцев есть выбор в виде официальной возможности отразить в трудовом контракте валютный эквивалент своей зарплаты.

Но остается еще выяснить, как быть, когда этот эквивалент начнет снижаться в условиях ревальвации нацвалюты. И главное – хотелось бы, чтобы у бизнеса на все эти зарплатные модели хватило денег и общая конкурентоспособность украинской экономики не вылетела при этом в «зарплатную ведомость».