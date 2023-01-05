Лайков
Фолловеров
Подписчиков
Subscribe
Четверг, 5 Январь 2023
Контакты
Пользовательское соглашение
PolitUA - Срываем маски
Главная
Новости
Политика
Экономика
Гуманитарная аура
Зона «русского мира»
“Не до Якутии нам сейчас – Греция горит”. Как Кремль “забил” на своих граждан
12.08.2021
Боль непризнания: Кремль пытается убедить в законности оккупации Крыма
12.08.2021
Чехия требует от России денежной компенсации за взрывы на складах
“Не рой яму ближнему своему”: вспышка COVID в России – заслуга российских властей
“Мирная” Россия: 4500 военных учений только до конца лета
Россия сформирует новые 20 военных частей
Статьи
Гуманитарная аура
Російська пропаганда та дезінформація сприяли загибелі тисяч мирних українців
12.06.2022
Зона «русского мира»
«Український нацизм за 5 хвилин в домашніх умовах». Як працює роспропаганда під час війни
07.04.2022
Зона «русского мира»
«Бучанська різанина»: як Росія прагне уникнути відповідальності
05.04.2022
Зона «русского мира»
В уявленні росіян існує тільки одна хороша Україна, радянська – експерт
05.04.2022
Политика
Заплатити рублем замість долара. Чому Росія рухається до неминучого дефолту
30.03.2022
Политика
Російська пропаганда нагадує “коврове бомбометання” – грубе і безцільне, – Ігор Соловей
29.03.2022
Экономика
Відключення Росії від SWIFT: Кремль нервує
12.03.2022
Обзоры
Переход Найема из УкрОборонПрома в МинИнфраструктуры: что за ним стоит
24.06.2021
Взгляд
Три вывода из статьи Путина немецкому Die Zeit
22.06.2021
Зона «русского мира»
BLM шагает по России
02.06.2021
Концептуально
Судьба России: как все это закончится?
24.05.2021
Концептуально
Как спецслужбы Беларуси выследили Романа Протасевича. Мнение эксперта
24.05.2021
Обзоры
16 мифов о России, которые мешают Западу вести политику относительно Москвы
20.05.2021
Политика
Неожиданный эффект публикации “прослушки” Медведчука: авторы оправдывают Кремль?
19.05.2021
Политика
Что не так с видеообращением Чауса
18.05.2021
Политика
Банковая перекупает критиков власти: несогласных ждет давление “силовиков”
18.05.2021
Экономика
SOCAR “спелся” с Роснефтью: продавать российское топливо в Украине будет азербайджанская компания?
13.05.2021
Политика
“Акустические атаки” на американцев: расширилась география применения этого нового оружия
13.05.2021
Политика
“К нам едет ревизор!”: чего ожидать от визита делегации США
05.05.2021
Зона «русского мира»
“Смешали в один винегрет”: как ФСБ “клеет” украинский след к российским нацикам
29.04.2021
1
2
3
…
561
следующий
Новости
“Не до Якутии нам сейчас – Греция горит”. Как Кремль “забил” на своих граждан
12.08.2021
Боль непризнания: Кремль пытается убедить в законности оккупации Крыма
12.08.2021
Чехия требует от России денежной компенсации за взрывы на складах
30.06.2021
“Не рой яму ближнему своему”: вспышка COVID в России – заслуга российских властей
24.06.2021
“Мирная” Россия: 4500 военных учений только до конца лета
01.06.2021
Россия сформирует новые 20 военных частей
31.05.2021
Турция выкрала из Кении племянника Гюлена, врага Эрдогана
31.05.2021
“Людей будущего” будут готовить на советской базе
31.05.2021
Судебное заседание по делу MH17 провели на военной авиабазе
27.05.2021
США отказываются от санкций против Северного потока-2. Что это означает?
26.05.2021
Сопредседатель партии Зеленых Германии поддержал предоставление Украине оружия
25.05.2021
Взрывчатка и гранатомет: кому нужен тайник с оружием в центре Киева?
25.05.2021
Что должен был сделать пилот Ryanair? Алгоритм специалиста
24.05.2021
Россия готовится возродить ГУЛАГ
24.05.2021
Украинский “паспорт вакцинации” хотят запустить синхронно с ЕС
24.05.2021
Лукашенко придумал новые репрессивные законы против СМИ
24.05.2021
Самую эффективную вакцину Pfizer получают только члены власти – Сюмар
20.05.2021
Немецкие “зеленые” посетят украинский Донбасс
19.05.2021
В Чернигове появится Мавзолей
18.05.2021
Три экологических катастрофы за неделю: Россия продолжает угрожать человечеству
18.05.2021
Семена Семенченко назвали организатором обстрела 112 канала из РПГ
14.05.2021
Загружаем ...
Еще
Нет больше сообщений
Подпишись!
Facebook
Лайков
51
Фолловеров
Youtube
Подписчиков