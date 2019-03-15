В Украине прокомментировали заявление спикера Госдумы о «компенсации за оккупацию Крыма»

Володину посоветовали попросить от Украины еще и «компенсации за вывоз украинцев в Сибирь, за расходы продотрядов во времена Голодомора и за охрану в сталинских лагерях».

Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от БПП Владимир Арьев, реагируя на заявление председателя Госдумы сказал, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена голодомора. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Спикер российской думы хочет с помощью европейских структур выставить Украине счет за пребывание Крыма в составе Украины. Думаю, стоит продолжить», – написал он.

«Можно подать в международный арбитраж иск на взыскание оплаты за транспортные услуги по вывозу украинцев в Сибирь, требовать компенсировать расходы продотрядов красной армии во времена голодомора и заплатить за охрану в сталинских лагерях», – добавил нардеп.

Спікер російської думи хоче за допомогою європейських структур виставити Україні рахунок за перебування Криму в складі… Опубліковано Volodymyr Ariev Пʼятниця, 15 березня 2019 р.

Напомним, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власть Украины должна возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет получил полуостров от «разрушительной политики». При этом спикер Госдумы подчекнул, что через парламентские структуры, европейские структуры необходимо «обязать» Украину компенсировать «потери» Крым за эти 25 лет.

«Украинско-Российское обозрение»