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Новости

В Совбезе ООН проходи открытое заседание по вопросу оккупированного Крыма

«Левый Берег»
15 марта 2019

Заседание посвящено пятой годовщине аннексии Крыма.

Совет безопасности ООН проводит открытое заседание по украинскому вопросу. Заседание, посвящено пятой годовщине оккупации и проходит в формате Аррia, то есть на него приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций, передает «Левый Берег».

По словам спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценке российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Особый акцент будет также сделан на правозащитном аспекте.

Кроме официальной украинской делегации, в заседании примут участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор «Крымского дома» Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалли.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

«Левый Берег»

 

 

 

Tags: крым, ООН, Россия, Совбез ООН, Украина

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