В Совбезе ООН проходи открытое заседание по вопросу оккупированного Крыма

Заседание посвящено пятой годовщине аннексии Крыма.

Совет безопасности ООН проводит открытое заседание по украинскому вопросу. Заседание, посвящено пятой годовщине оккупации и проходит в формате Аррia, то есть на него приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций, передает «Левый Берег».

По словам спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценке российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Особый акцент будет также сделан на правозащитном аспекте.

Кроме официальной украинской делегации, в заседании примут участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор «Крымского дома» Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалли.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

«Левый Берег»