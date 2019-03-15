Дутые цифры обороноспособности России. Шойгу похоже распечатал первый «тревожный» конверт

В старом анекдоте уходящий начальник оставляет преемнику три конверта, которые следует последовательно открывать, когда дела станут плохи. В первом была записка: «Вали все на меня».

Судя по выступлению министра обороны Сергея Шойгу на расширенном заседании Комитета Госдумы по обороне, глава военного ведомства открыл-таки первый конверт. Вот как он, – пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц, – описывает состояние дел в военном ведомстве в 2012-м, когда он стал министром:

«Воевать было некому и нечем. В то время мероприятия оперативной подготовки проводились с низкой интенсивностью… Военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, горюче-смазочные материалы в районы полевых выходов не доставлялись… В 2012 году в ВС высокоточного оружия большой дальности практически не было. Так, исправных самолетов-носителей было только 30, а авиационных крылатых ракет – всего 37. Из-за длительной подготовки полетных заданий – около 44 суток – речи об эффективном применении этого оружия не было».

Надо сказать, что скромность – ни ложная, ни естественная – уж точно не является качеством, присущим Сергею Шойгу в последние годы. Вспомнить хоть как целый номер «Красной звезды» состоял из одной-единственной льстивой статьи, посвященной 6-летию пребывания Шойгу в должности министра обороны.

Но он все эти шесть лет сопротивлялся напору так называемой «армейской общественности», а фактически генералитета, требовавшего заклеймить и реформы Анатолия Сердюкова, и его самого. Видимо, понимал – возникнут вопросы о том, какими волшебными средствами удалось в феврале 2014-го (фактически через год после занятия должности) обеспечить оперативное развертывание войск на украинской границе, что с военной точки зрения было безусловным успехом.

И вот теперь, когда нет даже намека на неприятности (спикер Госдумы Володин не скупился на превосходные оценки деятельности Шойгу – это вам не Орешкин какой-нибудь, которого можно публично выпороть), министр обороны посчитал необходимым крайне критически оценить наследие, которое получил. Очевидно, чтобы его собственные успехи засияли еще ярче. Как водится, министр обрушил на слушателей множество цифр и процентов. Количество крылатых ракет выросло в 30 раз.

Войска получили более 200 стратегических ракет, 1000 самолетов и вертолетов, 161(!) надводный корабль. Откуда берутся эти цифры, можно только догадываться. По крайней мере, если просто суммировать ежегодные отчеты военного ведомства, успехи в перевооружении выглядят гораздо скромнее. Но Шойгу стремится поразить воображение слушателей.

Уровень оснащенности армии современным вооружением вырос с 16% до 61,5%, заверяет министр. Но если так, то это означает немыслимое – за 6 лет военной промышленности удалось произвести около половины всей военной техники и вооружений, находящихся в армии.

Доклад Шойгу убедительно демонстрирует, что, оказавшись вне критики, военное ведомство вообще не считает нужным хоть как-то согласовывать свои победные рапорты ни с реальностью, ни даже с тем, что официально заявлялось этим же ведомством пару дней назад. Количество контрактников выросло до 394 тысяч человек, рапортует Шойгу.

В каждом полку и бригаде – два батальона из трех укомплектованы контрактниками. А всего таких батальонных тактических групп аж 136. Но на прошлой неделе начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Олег Бурдинский в той же «Красной звезде» утверждал, что контрактников всего 354 тысячи.

То есть разница в 40 тысяч! Да что там Бурдинский, Сергей Кужугетович противоречит самому себе. Только что на проходившей в конце февраля коллегии министерства он сообщил, что в Западном военном округе – всего 23 батальонных тактических группы, а в Восточном – 26. Получается, что в Южном и Центральном округах – их аж 87!

Если бы российская Дума была парламентом, то именно об этом – о том, насколько соответствуют реальности данные, сообщаемые Министерством обороны, – и должна была бы идти речь на заседании Комитета по обороне. Но депутаты предпочли осматривать выставки, организованные подчиненными Сергея Шойгу, и ликовать по поводу успехов.

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»