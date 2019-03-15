Греф и Сталин: что важнее экономика или политическая система?

Рост и эффективность – это две большие разницы: так глава Сбербанка Герман Греф ответил на вопрос об экономике в сталинский период СССР.

По его словам, он не знает ни одной действенной экономической модели, кроме либеральной. Господин Греф также назвал главную проблему современной России – отсутствие эффективного государственного управления. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе опасается, что глава Сбербанка в итоге останется в меньшинстве.

Герман Греф проводил мастер-класс на форуме «Лидеры России» и рассказывал, как добиться успеха, о современных вызовах, страхах и возможностях. Заметно, что говорил откровенно.

В конце выступления главу Сбербанка попросили назвать три главные проблемы современной России. Герман Греф согласился озвучить только одну – отсутствие эффективной системы государственного управления.

По его словам, если эту проблему решить, все остальные отпадут самим собой автоматически. После этого он перешел к другим вопросам.

Но эту фразу растиражировали журналисты, она вышла в заголовки новостей. Между тем, Герман Греф говорит об этом постоянно, это его основная идея, можно сказать, жизненный тезис.

А еще бывший министр экономики признался на форуме, что он – либерал и не знает ни одной экономической системы в мире, кроме либеральной, которая была бы по-настоящему эффективной.

Свобода – это главное, без нее не растет экономика. Нельзя «топить» экономический рост человеческими жизнями.

Красиво сказано, но, собственно, и здесь ничего нового – это тривиальные вещи. Не секрет, что Греф – либерал, даже можно так сказать, главный системный либерал вместе с Алексеем Кудриным. Вместе они носят это почетное звание.

Интереснее другое – в каком контексте он это сказал: один из слушателей привел довод, что экономика СССР быстро росла при Иосифе Сталине. Вроде бы и таким комментариям пора перестать удивляться, мы теперь это каждый день слышим.

Нет, такие мнения не удивляют, просто о Сталине уже говорят там, где, по идее, не должны.

Форум «Лидеры России» – это как бы прогрессивная площадка. Там речь идет о новом – о технологиях, науке, успехе, роботах, в конце концов.

И вот мы видим, что и сюда «добрался» «отец народов». Вот и ответ на ваше пожелание, господин Греф, – вот вам эффективное госуправление и все проблемы России, которые в раз решатся. Вот она и реальность.

Не к этой ли к сталинской эффективности мы теперь стремимся? Какие роботы, если интернет хотят «прикрутить», а за критику власти сажать на 15 суток? Можно вспомнить и «законы Яровой». Мы же понимаем, что это только начало. Как бы ни пришлось менять тематику лекций и воспитывать в итоге совсем других лидеров. Собственно, они давно уже здесь, никуда не уходили.

Но как-то все в черном цвете рисуется, не может так быть. Нужно найти что-то позитивное. Ну вот, например, на форуме же собрались много молодых успешных людей в зале. Не все же они сталинисты? Это просто дискуссия в обществе, нормальный процесс.

Вот и проблема у нас, если верить Герману Грефу, только одна. Пусть и ее решение явно не на поверхности. Все-таки XXI век на дворе, какой же Сталин? Да ладно, пусть не либералы, но здравый смысл-то должен победить.

По-другому просто быть не может. Вот и господин Греф – оптимист. Можно его даже процитировать: «Если человеку дать свободу, он совершит чудо».

Другого будущего, кроме свободы, он не видит. Просто не хочется, чтобы опять пришлось идти к этому будущему тернистым путем, рискуя не дойти.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»