Бронированный «зоопарк» ВСУ. Какие бронеавтомобили нужны на Донбассе?

Большой проблемой для военно-промышленного комплекса любой страны является огромное количество фирм и компаний, которые настойчиво предлагают свои наработки в надежде «отщипнуть кусок» от оборонного заказа, который во время войны вырастает в разы.

Характерным примером в нашем случае является длящийся последние несколько лет вялотекущий процесс перевооружения отечественной армии на бронеавтомобили колесной формулы 4х4, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

На начало войны единственным броневиком в украинской армии был «старый добрый» советский БРДМ-2. Но уже первые бои показали, что машина устарела не только морально, но и физически.

Поначалу недостаток бронированной техники пытались компенсировать самопальным добронированием гражданских образцов – особенно в этом преуспели добровольческие батальоны. Но это не было выходом для силовиков.

И тогда на сцене появилась канадско-эмиратская компания Streit Group, которая предложила собирать на мощностях «АвтоКраза» целую линейку бронеавтомобилей – «Кугуар», «Спартан» и «Кобра». Не имея никакой альтернативы, как ВСУ, так и НГУ, и Госпогранслужба стали покупать эти машины небольшими партиями. Правда, после первых же месяцев эксплуатации от дальнейших закупок отказались и сейчас они доживают свой век в строевых частях, являясь головной болью для снабженцев и армейцев.

Поняв, что рынок таких броневиков достаточно большой, свои модели на суд военных представили также киевская фирма «Практика» – «Козак-2», корпорация «Богдан» – «БАРС-8», «Кузня на Рыбальском» – «Тритон».

Все эти машины, несмотря на внешние отличия, имели одну особенность – они были спроектированы на базе гражданского шасси – со своими плюсами (в виде возможности покупки запчастей на гражданском рынке), так и минусами – как показали боевые действия, приспособленные шасси не выдерживали нагрузки бронекорпуса и очень часто выходили из строя.

Более или менее специализированное шасси имел только один броневик – «Варта-2» от малоизвестной «Украинской бронетехники» (по факту белорусского происхождения) и «Дозор-2». Последний идеально подходил военным, так как был разработан по их требованиям на Харьковском КБ еще в 2010-х гг. Но попытки освоения серийного производства во Львове оказались провальными (хотя по этим же чертежам в Польше производится Oncilla). В итоге военные получили только 10 машин, которые до сих (как минимум с 2015 г.) проходят опытную эксплуатацию в войсках.

Не имея возможности иметь на вооружении единственный образец, военные были вынуждены покупать сразу несколько типов бронемашин. Причем ни один из них, судя по появлению многочисленных модификаций, их полностью не удовлетворяет.

Так, в начале марта появились сообщения, что многоцелевой тактический бронированный автомобиль «Барс-8» производства «Богдан Моторс», прошел все государственные испытания. Хотя о принятии на вооружение пока речи не идет, но скорей всего, будет принято положительное решение – не зря же производитель вложил достаточно большие средства в государственные испытания, которые длились почти два года.

За это время «Богдан Моторс» постарался максимально продвинуть свои машины, предложив целый ряд специальных моделей на базе «Барс-8». Тут и мобильный минометный комплекс со 120-мм минометом испанского производства «Барс-8 UKR-MMС», и машина артиллерийской разведки «Барс-8АР».

Мало того, был представлен также санитарно-эвакуационный автомобиль и машина радиоэлектронной борьбы (с комплексами «Джеб» и «Анклав»). Будут ли что-то из этого покупать военные, пока решительно непонятно, хотя потребность в специальных машинах в войсках просто кричащая.

Второй машиной, которая прошла государственные испытания, является «Козак-2» от «Практики». Однако и он не принят на вооружение – мало того, буквально недавно появились фото и видео испытаний очередного варианта – «Козак 2М1». Пока непонятно, что конкретно было изменено, но по крайней мере заявлялось о появлении независимой подвески, что является неким прорывом для украинских бронемашин такого класса.

Попутно отметим, что массовых закупок машин этого типа пока нет – хотя они регулярно и мелькают на учениях десантно-штурмовых войск. Но, судя по всему, перспективы у машины есть – по крайней мере не так давно было заявлено о том, что на вооружение ВСУ будет принят (или уже принят) разведывательно-ударный комплекс с польскими дронами «Warmate» и «Fly Eye», которые выпускаются по лицензии в Украине. А базируется такой комплекс именно на «Козаке-2».

Нехватку броневиков для вооружения прежде всего для вновь формирующихся частей пытаются компенсировать закупками другой машины – «Варта-2». Так, в конце февраля на вооружение 88-го отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты поступила очередная партия таких машин, доведя их число до 30. Несмотря на довольно внушительные габариты машина может похвастаться V-образным противоминным днищем, что опять-таки не характерно для большинства поделок на гражданской базе.

Таким образом, можно говорить, что сейчас в строевых частях на фронте есть как минимум три различных типа бронеавтомобиля – «Козак-2», «Варта-2» и «Дозор-2» с разными двигателями, подвеской и прочими нюансами. А если вспомнить еще и КРАЗовские машины, то можно говорить о том, что снабженцы просто в дикой радости от необходимости снабжения такого «зоопарка».

Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время военным придется определяться с единственным типом бронеавтомобиля класса 4х4 и уже его приспосабливать под свои нужды. Что это будет и когда, непонятно, но явно не на приспособленном гражданском шасси. Подобные машины имеет смысл передать в полицейские формирования, где им и место.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»