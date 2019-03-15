Россия намерена прислать более двух десятков своих наблюдателей на выборы в Украину

В России заявляют, что в списке ОБСЕ включили краткосрочных российских наблюдателей на президентские выборы в Украине.

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине. Как заявляет российский «ТАСС», об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

«БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине», – отметил он.

«В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей», – якобы заявил Раймер.

Напомним, что Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах: Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.

«ТАСС»