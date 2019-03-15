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Новости

Рядом с российским посольством в Киеве был открыт сквер имени Бориса Немцова

«Интерфакс»
15 марта 2019

Президент Петр Порошенко наградил Бориса Немцова орденом Свободы посмертно.

Власти Киева открыл сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе столицы, рядом с посольством России, сообщают «Интерфакс».

На открытии присутствует мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, а также дочь Немцова Жанна.

«Такой сквер был открыт в Вашингтоне год назад возле российского посольства, такой же сквер был открыт в Литве, такой же сквер открыт в Киеве. Этот сквер будет напоминать о людях, которые борются за правду, за справедливость, за демократию», – сказал Кличко.

Напомним, в ноябре 2018 года Киевский горсовет присвоил скверу в Соломенском районе столицы имя Немцова.

Немцов, осудивший аннексию Крыма Россией в 2014 году, был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пятеро кавказцев. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет.

В феврале 2018 года площадь в Вашингтоне возле здания посольства РФ получила имя Бориса Немцова, а в августе возле российского посольства в Вильнюсе открыли сквер имени Немцова.

«Интерфакс»

Tags: немцов, Петр Порошенко, посольство, Россия, Украина

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