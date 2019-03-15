Украина совместно с соседними странами перекрыла канал нелегальной миграции из России в ЕС

Преступная группа состоящая из граждан разных стран осуществляла нелегальный транзит мигрантов из России в страны ЕС через территорию Украины.

Оперативники Украины, Чехии, Словакии и Польши провели масштабную спецоперацию и задержали группу преступников, которые незаконно переправляли через границу Украины в страны ЕС нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что правоохранители четырех стран установили причастность к незаконной преступной группировке 35 человек, граждан Украины, Узбекистана, Вьетнама, Словакии и Беларуси.

«Правонарушители занимались незаконной переправкой выходцев из стран Юго-Восточной Азии через государственную границу в сопредельные страны, в том числе Словацкую Республику, Республику Польши и Венгрию, с целью их последующей доставки в страны Западной Европы, а именно Германию», – говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, сфера деятельности преступников была на сотни и тысячи километров, начиная от границы с РФ.

«В дальнейшем группы нелегальных мигрантов формировались в городах Киев и Одесса, после чего осуществлялась их скрытая доставка в Закарпатскую область для незаконной переправки через государственную границу с помощью местных проводников в страны Европейского Союза», – рассказали в пограничной службе.

Там добавили, что в дальнейшем осуществлялось транзит «путешественников» по ​​территории Словакии, Польши, Чехии до Берлина и Дрездена.

Сообщается, что члены преступной группировки попали в поле зрения правоохранителей весной прошлого года, после чего ГПСУ, СБУ и Нацполиция провели работу по разоблачению схем работы канала нелегальной миграции и связей между его членами.

В частности, было открыто 7 уголовных производств, восьми фигурантам сообщено о подозрении, а два уголовных производства по обвинению 2 человек были направлены в суд.

В ГПСУ отметили, что несмотря на меры правоохранителей, как в Украине, так и на территории соседних Словакии и Польши, деятельность преступной группировки не прекращалась, поэтому было принято решение о проведении совместной спецоперации под условным названием «Long Way».

«В рамках международного сотрудничества украинские оперативники наладили активное взаимодействие с коллегами из Чехии, где постоянно проживали основные фигуранты преступной группировки, подавляющее большинство которых происходила из Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения комплекса мероприятий во взаимодействии с оперативными подразделениями стран Чехии, Словакии и Польши в целом задокументировано 16 эпизодов незаконной переправки нелегальных мигрантов, преимущественно граждан Вьетнама и Бангладеш, Шри-Ланки, через государственную границу Украины.

«Их общее количество составляло около 100 человек. За каждого из них получался доход более 2500 долларов США», – рассказали в Госпогранслужбе.

Сообщается, что совместная группа «Long Way» 11 марта провела ряд обысков, задержала и допросила организаторов и пособников указанной трансграничной преступной группы.

В частности, сообщается, что обыски были проведены по 7 адресам проживания фигурантов в населенных пунктах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.

«В результате обнаружено и изъято около полкилограмма наркотических веществ, незарегистрированное оружие, финансовые средства, мобильные телефоны, сим-карты, маскировочная одежда», – заявили в ГПСУ.

Кроме того там добавили, что на территории Чехии задержаны 12 членов указанной преступной группировки, из которых – 8 граждан Украины, 3 гражданина Узбекистана и 1 гражданин Казахстана, часть из которых также были членами других организованных группировок, которые изготавливали и отправляли в страны ЕС поддельные документы.

ГПСУ