В России хотят заставить Украину и ЕС заплатить за оккупированный Крым

Спикер российского парламента заявил, что Украина обошлась с Крымом «очень непорядочно» и должна компенсировать «четверть века разрушительной политики».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины должны возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет понес полуостров от «разрушительной политики». Он сказал об этом в пятницу в оккупированном Симферополе, передает российский «Интерфакс».

По его словам, Украина обошлась с Крымом «очень непорядочно».

«Нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия», – сказал Володин.

Он отметил, что необходимо поручить профильным комитетам Госдумы проанализировать, посчитать, «сколько потеряла экономика Крыма» из-за Украины.

«Через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», – заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что этим стоит заняться безотлагательно.

Также, по его мнению, надо изучить вопрос об «ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма».

«Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут», – заявил Володин.

Он добавил, что в этом вопросе не нужно быть скромным и входить в положение всех.

«Интерфакс»