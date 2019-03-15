Россия готовит теракт в Донецке для оправдания нового вторжения в Украину

В Донецке 31 марта Россия может устроить теракт с многочисленными жертвами среди специально свезенного на акцию «орден Иуды» населения оккупированных городов.

Как сообщил блогер Фашик Донецкий, 31 марта в оккупированном Донецке готовится масштабная провокация. По данным блогера, в день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади Донецка запланировано массовое мероприятие.

Мегапровокация под названием «орден Иуды», по замыслу организаторов, должна собрать до 100 тыс. мирных участников. Акция щедро спонсируется за счет российских налогоплательщиков. Так называемый орден планируют «вручить Порошенко», а для изготовления самого ордена объявлен сбор осколков от снарядов, которыми «Хунта обстреливает мирных жителей Донбасса».

Планируется согнать на площадь Ленина в Донецке 100 тыс. человек (несмотря на то, что площадь физически не вмещает такое количество людей). Подвоз будет организован автобусами. «Дорисовывать» толпу будут многочисленные российские пропагандисты. Существует даже схема размещения людей по городам на площади.

Во время акции планируется на камеры «международных журналистов» из РФ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Порошенко и символично «вручить» ему – орден или «медаль Иуды». Апогеем станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага РФ.

Велика вероятность того, что во время массовой акции 31 марта состоятся провокации. Например, взрыв с большим количеством жертв, красочно задокументированный российскими пропагандистами и в дальнейшем преподнесенное как «Порошенко решил наказать непокоренный народ Донбасса», чтобы отвлечь внимание от результатов выборов и начать фальсификацию.

Провокации могут стать поводом для полноценного российского вторжения на территорию Украины.

Намерения Кремля создать поводы для вторжения подверждают планы оккупантов относительно КП «Вода Донбасса», а также наращивание воинского контингента на восточных границах Украины.

Ранее сообщалось, что КП «Вода Донбасса» нужно оккупантам для создания повода для открытого вторжения в Украину.

«Обозреватель»