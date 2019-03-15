Российская провокация «орден Иуды» на Донбассе: 31 марта оккупанты собираются пролить кровь в Донецке

Россия готовит на Донбассе очередную провокацию с многочисленными кровавыми жертвами среди населения для оправдания нового вторжения в Украину.

Вне оккупации 31 марта будут выборы президента, а на оккупированных… На оккупированных будет снова цирк с конями за деньги русских налогоплательщиков, пишет в своем блоге на «Обозревателе» Фашик Донецкий.

Преамбула. РФ нужно кровь из носу поставить клон Януковича в кресло президента, ибо санкции + полный бардак на оккупированных сжигают уже ну очень много денег. У РФ, по сути, 2 выхода из сложившейся ситуации: или прямое военное вторжение, или говорящая обезьяна в качестве президента Украины. Все, третьего не дано – в забеге на длинную дистанцию в войне с РФ победитель определен, и это отнюдь не смехдержава.

Правда, Кремль руки не опускает, а молча и тихонько прорабатывает сразу оба варианта выхода из положения. Сейчас расскажу о том, что готовит нам Кремль.

Итак, РФ готовит Украине мегапровокацию под названием «орден Иуды». Операция разработана для дискредитации действующей власти Украины [причины сами знаете]. Правда, сама провокация – это вершина айсберга, ибо это лишь обертка. Но обо всем по порядку.

Учитывая активное наращивание войск РФ на Востоке, вдоль границы с Украиной + анализируя отчеты ОБСЕ, можно сделать вывод о том, что ихтамнеты на низком старте. Об этом вполне спокойно говорят сами ОБСЕшники. Количество военных РФ странным образом равно количеству миротоворцев, которые нужны для прекращения активной фазы войны [кого мирить и защищать собрались придурки, думаю, догадаться не трудно].

Далее. После отмашки кремля стартовала информационная операция с раскачкой ситуации по КП Вода Донбасса, Пушилин дал добро и постановочный обстрел сделали в лучших традицях роспропаганды [если не ошибаюсь, обстрел был на днях].

Вообще у РФ с предлогом для вторжения все плохо: нужно, чтобы весь мир поверил, а не только росбыдло. Поэтому взорвать дом в Воронеже и найти там визитку Яроша – это не то, даже местные не особо поверят, не то что Запад и США. По сути, выход у врага простой: легализировать введение войск РФ на территорию Украины под любым предлогом

А теперь снова возвращаемся к «ордену Иуды», ибо все прогнозируемо. На цирк с конями выделено реально много денег из бюджета РФ [но война храшданская, не забываем]. Сейчас расскажу, как этот цирк будет происходить.

Первое. Если кто не в курсе, то на оккупированных стартовала акция по сбору осколков от снарядов, которыми «плохая Хунта обстреливает мирных жителей Донбасса».

Листовка сбора осколков:

Второе. Тут все просто: согнать на центральную площадь Донецка более 100 тысяч цивильных. Ничего нового, все как обычно. Единственное, что в РФ так и не поняли, что чисто математически центральная площадь не вмещает такое количество людей, хоть до хрипоты кричи, не влазит, и все.

Ну а подставки под флажки будут свозить в лучших традициях СССР. Примерно вот так

Фото заявки на автобус:

Правда, по бюджету, выделенному на цирк с конями и доставку цивильных на митинг, Пушилин и компания уже прописали такие цифры, что на лимузинах было бы дешевле свозить. Но то таке, оккупационные власти воруют у РФ, чтобы бедным раздать, а не то, что вы подумали.

Самое смешное то, что Пушилину уже не раз пытались объяснить, мол, не получится такое количество притянуть мирняка на митинг + негде будет стоять ему, даже если вдруг свезут. Правда, оккупационные власти этим не парятся – если даже придут 10 человек на так называемый митинг, роспропаганда дорисует и снимет все как надо.

Вот такие цифры бюджетников запросили оккупационные власти от так называемых руководителей городов. Все добровольно, да.

Фото со схемой размещения участников из городов:

Третье. Шоу начинается, йопт. Во время акции планируется на камеры «международных журналистов» из РФ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Порошенко [ пенсия в 50$ в месяц на оккупированных – это не геноцид, неа ] и символично «вручить» ему – орден или «медаль Иуды».

Ну а перед «вручением» на камеры рос тв несколько часов будут рассказывать о зверствах Хунты. Правда, ести и хорошие новости: потом будет коньцерт [от слова кони], на который свезут третьесортных «звезд» русской эстрады.

Четвертое. Апогеем цирка с Иудой и конями станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага РФ. На этот фарс пушилин и компания списали столько, что дешевле на такси с Борисполя метнуться на Сатурн и обратно – 10 млн фублев.

Пятое, самое интересное. Как вы думаете, каковы шансы взорваться машине возле центральной площади Донецка и как быстро прилетят мины прям в толпу цивильных? Напоминаю, на цирке [митинге] будет ну очень много «международных журналистов» с паспортами РФ, которые всегда готовы снимать кишки на обочинах + оторванные головы.

Думаю, пропагандисты будут верещать что-то по типу «Порошенко решил наказать непокоренный народ Донбасса», чтобы отвлечь внимание от результатов выборов и начать фальсификацию.

Ну а те воены, что на неподконтрольном участке границы Украины с мордором, со снятыми шевронами и паспортами РФ, по задумке русских, должны с низкого старта «защитить» народ и «дойти до Киева».

Мораль. Призываю жителей оккупированных любыми способами игнорировать массовые скопления людей 31 марта в Донецке. Ибо есть все шансы стать декорацией без головы в русских новостях. Головой можно не только есть, помните об этом.

Фашик Донецкий, «Обозреватель»