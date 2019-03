В ЕС официально ввели санкции против россиян за захват украинских военных судов в Керченском проливе

В санкционный список включены, как непосредственные участники захвата, так и лица ответственные за принятие решений. Кроме этого ЕС продлило действие индивидуальных санкций, введенных ранее за агрессию против Украины.

Совет Европейского Союза ввел индивидуальные санкции в восьми граждан России в связи с керченским агрессией. Соответствующее решение Совет ЕС принял 14 марта, сообщает Официальный журнал ЕС (Official Journal of the European Union).

Кроме этого Совет ЕС 14 марта так же решил продлить на полгода индивидуальные санкции против России.

В документе отмечается, что ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены «в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В санкционный список включили следующие фамилии:

– Сергей Станкевич – глава пограничного директората ФСБ РФ в Крыму, который отвечал за действия российских кораблей во время агрессии против украинских судов;

– Андрей Шеин, заместитель председателя пограничного директората-глава морского подразделения ФСБ РФ в Крыму;

– Алексей Саляєв, командующий одного из судов, которое принимало активное участие в агрессии в районе Керченского пролива;

– Андрей Шипицын, командир патрульного лодки «Изумруд», принимал участие в инциденте;

– Алексей Шатохин, председатель Керченского контрольного пункта ФСБ РФ;

– Руслан Ромашкин, ответственный за координацию действий во время агрессии в районе Керченского пролива;

– Сергей Щербаков, командир протисубмаринного лодки «Суздалец», принимавший участие в инциденте;

– Александр Дворников, командующий Южного военного округа РФ.

EU today officially sanctioned 8 ppl due to the incident near the #azovsea. but Gennady Medvedev, the dep head of the border service of the federal security service of #Russia was omitted after 1 MS resisted. sanctions against 163 ppl + 44 entities also extended #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 15, 2019