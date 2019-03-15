В Керченском проливе село на мель судно идущее из Мариуполя в Венецию

Либерийское судно шло с грузом украинского метала. Россиские буксиры пытаются снять судно с мели, но попытки пока не увенчались успехом.

Судно «Maryland» под флагом Либерии, которое шло из украинского Мариуполя в Венецию с грузом металла, село на мель в Керченском проливе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота

«Судно село на бровку Керчь-Еникальского канала вечером 13 марта. Пока остается там, до завтра точно», – сказал собеседник агенства.

По его словам, четыре буксира пытались снять «Maryland» с мели, но им это не удалось.

Отмечается, что угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет, на движение судов в проливе инцидент не повлиял.

Сообщается, что судно вышло из Мариуполя в 18:13 11 марта. По состоянию на 21:20 четверга судно «Maryland» было в Керченском проливе неподалеку от незаконно построенного Россией Керченского моста (со стороны Азовского моря) со статусом «на якоре». Его осадка составляет 7,7м.

«Интерфакс»