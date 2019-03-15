«Вернитесь на родину, строить прекрасную Россию». Даже лучшие из россиян теряют остатки адекватности

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук призвал иммигрировавших россиян вернуться на родину из США.

Артист считает, что России не хватает «просветленного интеллекта», поэтому соотечественники, проживающие на территории Америки, должны «упаковать чемоданы» и лететь домой, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

«Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. Пора уже, друзья, пора», — пояснил Шевчук.

И правда, чего это я. Пора строить же новую светлую Россию. Бегу, Юр, бегу! Задрав штаны прям возвращаюсь галопом. С детьми и Муждабаевым. Сразу в Питер, к Пригожину.

Или во Владивосток, к Дмитрию Третьякову, который за репост моего поста уже больше года сидит. Или с Адамом Осмаевым, в Грозный.

Каспаров, Пионтковский, Гуриев, Чичваркин вместе с нами. На мосту Немцова встречаемся. Федя Чистяков под аккордеон с кошкой и со всеми Свидетелями Иеговы шеренгами через границу.

«Правый сектор» в полном составе. Кирпичи подносить. Для строительства.

Сущенко, Клых, Гриб уже съездили. Теперь письма пишут. Зазывают – в натуре, чего вы, пацаны, приезжайте, тут классно!

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук призвал иммигрировавших россиян вернуться на родину из США. Артист считает, что России… Опубліковано Аркадієм Бабченком Пʼятниця, 15 березня 2019 р.

Лабытнанги посмотрите. Чудесный город. Жаль, Паша Шеремет не дожил до этого счастливого дня. Не успел новую красивую Россию построить немножко.

Вот что с ними там происходит? Даже лучшие полностью едут кукушкой. Ну полный же отрыв от реальности. Белые шарики напрочь вытеснили головной мозг. Приезжайте с детьми строить новую красивую Россию…

Эльфы, блин.

Аркадий Бабченко, Facebook