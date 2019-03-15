На Донбассе нет ополчения, это российские контрактники, – террорист Гиркин

Развязавший войну против Украины террорист особо подчеркнул, что источники финансирования незаконных вооруженных формирований не связаны с оккупационными администрациями.

На Донбассе нет никакого ополчения. Все боевики получают деньги за то, что воюют против Украины. Бывший главарь террористического бандформирования «ДНР» Игорь Гиркин, больше известный под сценическим псевдонимом Стрелков, заявил об этом в эфире пропагандистского телеканала, соответствующее видео разместил у себя на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штефан) Штирлиц.

Свои откровения по вопросу о личном составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе Гиркин сделал в эфире «Рой ТВ» беседуя с известным пропагндистом «русского» мира Максимом Калашниковым. Гиркин особо подчеркнул, что финансирование идет не из «казны» так называемых «республик».

«Они получают деньги не из «казны республики». Они не «ополченцы», нет больше «ополчения». «Ополчение» кончилось после Дебальцево», – сказал он

https://www.facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7/videos/vb.100028468634316/197825911176362/

«Это контрактники, они за деньги и в свой народ готовы стрелять. Это не «ополчение», подчеркиваю. «Ополчения» больше нет», – особо подчеркнул Гиркин.

Ранее сообщалось, что террорист Гиркин продает медаль полученную за оккупацию Крыма. Сам террорист называет эту награду негосударственной, полученной от олигарха Малофеева и ссылается на материальные проблемы вынуждающие его продать «реликвию».

Напомним так же, что недавно Гиркин заявил, что может поговорить с президентом Украины Петром Порошенко, только на допросе. Он рассказал об этом в своем интервью, во время посешения гражданского форума в Самаре.

«Украинско-Российское обозрение»