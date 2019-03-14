ООН официально признало военнопленными украинских моряков незаконно удерживаемых в России

От России требуют гуманно обращения, защищать от актов насилия или запугивания и оказания необходимой медицинской помощи всем незаконно удерживаемым украинским военным морякам.

Украинские моряки, которые были захвачены российскими военными вблизи Керченского пролива после обстрела украинских судов, должны считаться военнопленными, об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, текст которого есть в распоряжении «Европейской Правды».

«УВКПЧ отмечает, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права (ст. 4 (А) (1) и 4 (А) (4) Третьей Женевской конвенции и ст. 43 и 44 Дополнительного протокола I), 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными и находящимися под защитой Третьей Женевской конвенции», – говорится в документе.

«В любом случае они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения. УВКПЧ напоминает, что с военнопленными, в частности, должны обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им необходимую медицинскую помощь», – подчеркивается в докладе.

Документ опубликован на этой неделе и в нем изложена ситуация с правами человека в Украине в период с 16 ноября 2018 по 15 февраля 2019 года. Отчет составлен на английском, но переведен на украинский.

«OHCHR notes that based on the provisions of international humanitarian law, 119 the 24 detained crew members could be considered as prisoners of war and protected by the Third Geneva Convention», – говорится в англоязычном тексте.

Таким образом, УВКПЧ стала первой международной организацией, которая признала захваченных украинских моряков военнопленными.

Напомним, что в России врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция. Получивший во время захвата ранение моряк Сорока находится в критическом состоянии.

«Европейская Правда»