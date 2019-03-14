В России собираются ужесточить ограничения на продажу алкоголя

Ограничение продажи алкоголя в жилых районах, повышение возраста продажи спиртного до 21 года. В России каждый пятый мужчина умирает от причин связанных с алкоголем.

Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета. Сессия состоялась в четверг, 14 марта, передает «РБК».

Организаторами совещания были Агентство стратегических инициатив, Минздрав, Росконгресс и власти Якутии.

«РБК» удалось ознакомиться с материалами, которые обсуждались экспертами. Все эти предложения могут войти в перечень поручений президента к заседанию Госсовета, который состоится в апреле, рассказал «РБК» представитель деловой ассоциации, присутствовавший на совещании.

Основные инициативы экспертов в области ужесточение ограничений на торговлю алкоголем выглядят так:

• Ограничение продажи алкоголя в жилых районах и точках общепита (как именно – в материалах не указано). Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года. В случае если предложения будут приняты, правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 декабря 2019 года.

• Для юрлиц, которые занимаются деятельностью, «оказывающей неблагоприятное влияние на здоровье населения», например оптовой и розничной торговлей алкоголем и табаком, предлагается рассмотреть возможность введения дополнительных платежей в бюджет региона.

• По мнению экспертов, нельзя допускать снятия временного ограничения на рекламу пива и напитков на его основе.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, который был на сессии, подтвердил «РБК», что обсуждались именно такие темы и они должны войти в проект резолюции, который будет сформирован 15 марта.

«Проект резолюции будет рассматриваться на Госсовете в апреле», – говорит Хамзаев.

Также принимала участие в сессии, руководитель группы стратегического консалтинга Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Ирина Свято, все эти вопросы обсуждались на сессии, но что именно войдет в резолюцию, пока не известно.

«Она будет формироваться завтра на площадке Агентство стратегических инициатив», – отметила Свято.

В России в 2017 году заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами составила 1,304 млн человек. Каждый пятый мужчина в России умирает от причин, связанных с алкоголем, также указало в проекте ведомство.

«РБК»