Организатора покушения на журналиста Бабченко могут освободить от наказания по состоянию здоровья

Осужденного в Украине за организацию покушения на Бабченко предпринимателя Германа просят освободить от наказания из-за наличия серьезного заболевания.

Предприниматель Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания, говорится в материалах судебного дела. Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни, сообщает «Украинская Правда».

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу осужденного организатора заказного убийства в январе 2019 года.

В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.

Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.

Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила «Украинской Правде», что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.

Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.

Позже адвокат прислала сообщение, в котором отметила, что не может ответить про состоянии Германа и место его нахождения, потому что такую информацию может сообщать только с разрешения клиента.

«Украинская Правда»