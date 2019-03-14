Организатора покушения на журналиста Бабченко могут освободить от наказания по состоянию здоровья

Осужденного в Украине за организацию покушения на Бабченко предпринимателя Германа просят освободить от наказания из-за наличия серьезного заболевания.
Предприниматель Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания, говорится в материалах судебного дела. Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни, сообщает «Украинская Правда».
Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу осужденного организатора заказного убийства в январе 2019 года.
В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.
Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.
Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила «Украинской Правде», что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.
Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.
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Позже адвокат прислала сообщение, в котором отметила, что не может ответить про состоянии Германа и место его нахождения, потому что такую информацию может сообщать только с разрешения клиента.