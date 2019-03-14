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Новости

Организатора покушения на журналиста Бабченко могут освободить от наказания по состоянию здоровья

«Украинская Правда»
14 марта 2019

Осужденного в Украине за организацию покушения на Бабченко предпринимателя Германа просят освободить от наказания из-за наличия серьезного заболевания.

Предприниматель Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания, говорится в материалах судебного дела. Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни, сообщает «Украинская Правда».

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу осужденного организатора заказного убийства в январе 2019 года.

В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.

Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.

Выписка из реестра судебны решений.

Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила «Украинской Правде», что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.

Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.

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Позже адвокат прислала сообщение, в котором отметила, что не может ответить про состоянии Германа и место его нахождения, потому что такую информацию может сообщать только с разрешения клиента.

«Украинская Правда»

Tags: Аркадий Бабченко, Борис Герман, Россия, суд, Украина, фсб

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