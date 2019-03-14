Всемирная продажность. Коррупция, как основа гибридной войны Путина

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича Пол Манафорт получил еще один – на этот раз шестилетний – срок за незаконную деятельность в пользу донецкой братвы, выступавшей в качестве основного работодателя политтехнолога.

Собственно, уже в обозначении профессии Пола Манафорта кроется насмешка. Совершенно неясно, почему элементарный подкуп называется политтехнологией. Подкуп – это подкуп. Манафорт покупал политиков, журналистов, целые редакции. И они продавались. И его самого купили, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Мы обожаем слушать сетования западных политиков и комментаторов относительно тотальной коррупции на постсоветском пространстве. О том, как чиновники принимают решения за деньги, о том, как за деньги олигархов лгут журналисты и телеканалы, о том, как продают свои голоса граждане. Все это – чистейшая правда.

Коррупция – бич бедных стран, многолетняя борьба с ней – естественное условие их развития. Но в бедных странах тоже должны понимать, что в странах богатых коррупция никуда не девается, только прячется лучше.

В бедных странах коррупцию выставляют напоказ, ездят на «майбахе» по заплеванным улицам – иначе зачем же воровать? В богатых ее гримируют и стараются держать подальше от людских глаз. В богатых быть вором неприлично, но хочется. И многие не выбирают средств.

Если бы не борьба с Трампом и попытки понять уровень российских связей американского президента, никто никогда не узнал бы о коррупции Манафорта и вокруг Манафорта. Никто никогда бы ничего не расследовал и не предъявлял бы никаких обвинений.

И Манафорт сейчас сидел бы не на скамье подсудимых, а в штабе одного из ведущих претендентов на пост президента Украины. Его обязательно бы пригласили. Потому что он эффективен. Потому что он умеет покупать.

Манафорт просто не рассчитал уровень опасности от излишней известности, забрался слишком высоко, когда решил поработать на Трампа, – между прочим, тоже в интересах своих украинских (или все же российских?) работодателей. И именно поэтому его заметили и посадили.

А сколько таких вот Манафортов, которые умеют считать правильно и никогда не попадутся? Сколько таких политиков, бизнесменов, журналистов, международных чиновников? Кто-нибудь, кроме спецпрокурора Мюллера, может подсчитать?

Когда мы видим очередного известного бизнесмена на каком-нибудь путинском форуме, очередного министра, кружащегося в нелепом танце с диктатором, читаем очередного журналиста, который рассказывает нам о «повстанцах» в Донбассе, выслушиваем очередного чиновника, защищающего от «националистов» великий и могучий русский язык, – нам хочется думать, что это у них позиция такая.

Что они чего-то не поняли. Что им нужно объяснить правильно. Что они просто защищают национальные интересы – так, как они это понимают. Но когда-нибудь они прозреют и им будет стыдно.

Но они не прозреют. И стыдно им не будет. Потому что они просто продались. Кто за большие деньги, кто за не очень – у каждого есть своя цена, министр стоит дороже журналиста, это понятно.

Когда-нибудь – может быть, уже будет поздно, но все же – это станет известно, как стала известной, например, ситуация с систематическим финансированием зарубежных компартий международным отделом ЦК КПСС. Многие из нас тоже ведь думали, что они за идею и что все эти французские и американские коммунисты наивные дураки, – а наивные дураки просто жили за наши с вами деньги. Так и тут – одним Манафортом история не закончится, когда-нибудь откроют архивы и сдадут всех.

Но и тогда им стыдно не будет. Стыдно будет нам.

Виталий Портников, «Грани.Ru»