Две России разделенные пропастью забытья. Как незаметно изменилось все от позднего Ельцина к «развитому путинизму»

Были времена когда Путин был моложе и страна была другой, и мало кто мог подумать, что наступят эпоха «развитого путинизма».

Что-то есть глубокое, цепляющее в этой фотографии. Конечно, в 1999 году мы все выглядели иначе. Как нам напомнил Манский своим фильмом, пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Мы с Надей Загрецкой и Наташей Антиповой (ныне матерью тройняшек, а тогда ей было лет 18, видимо) делали газету «Кворум». Я в ней писал то же, что и сейчас – маленькие, размером с пост тексты о «развитии парламентаризма», в той же стилистике, что пишу здесь и сейчас.

В газете печатались депутаты Госдумы (те же самые, что и сейчас практически. ну некоторые умерли, допустим). Владельца газеты позже – уже во времена зрелого путинизма ФСБ-шники как-то развели на деньги и посадили, теперь уж он вышел давно.

Газетку мы делали весело. Тем более, что Загрецкая – вообще веселый человек. Ну, делали мы, делали – и тут Ельцин попросил прощения и ушел и я совершенно не помню, чтобы в моей жизни что-то изменилось. Сыну было четыре года. за год до этого я впервые ездил в Англию, как раз во время дефолта – который тоже не произвел на меня никакого впечатления…

Потом я помню только, что газетка исчезла из моей жизни, а вдруг позвонил Ицкович – это был уже 2000 год – и сказал, мы тут новый глянцевый журнал затеваем, приезжай. Я приехал.

Выяснилось, что теперь деньги на журналы будет давать банкир Пугачев (а какая была разница?! тот банкир или этот). И там пришел еще один старый друг, который сказал, что и с «Игорем Иванович» проект согласован…

что-то есть глубокое, цепляющее в этой фотографии. Конечно, в 1999 году мы все выглядели иначе (как нам напомнил Манский… Опубліковано Александром Морозовим Четвер, 14 березня 2019 р.

Ну, и что? Ну да, всегда был какой-то «игорьиваныч» там. ну и ладно. Тем более, кто тогда был Игорь Ивановыч? В то время Юра Феклистов с фотокамерой заходил в приемную, так тот вставал в знак приветствия…

Как же мы припухли все за 20 лет… И шлем уж не к лицу…

Александр Морозов, Facebook