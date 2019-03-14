123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Либералы–маргиналы. Будущий расклад депутатского корпуса Госдумы

Александр Морозов, Facebook
14 марта 2019

Уже сейчас мы можем составить прогноз на будущий депутатский корпус Государственной Думы России после 2021 года. Картина вырисовывается занятная…

Допустим, выборы в Госдуму–2021 перенесут с сентября на март (коммунисты предлагали, возможно, АП поддержит). Это означает, что осталось всего–ничего, пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Этот 2019 год – считай уже кончился: сейчас Пасха, потом летние каникулы – и осенью все должны обозначить, какое решение они приняли относительно этих выборов. И потом – один год подготовки – и вот уже выборы.

Если, как говорят в кулуарах – Малофеев, Дугин, Бородай (а, напрашивается, взять им в список и Прилепина) идут по спискам Справедливой России и заходят в парламент (а куда им еще деваться?! кстати говоря), то тут мы имеем красивое правое крыло.

Встает вопрос: как же Кириенко–Харичев–Новиков сконструируют второе крыло – либеральное? Тут имеется три «либеральные заявки»: «телевизионные либералы» (Гозман–Станкевич), «рублевские либералы» (Собчак–Богомолов), «крымнаш–либералы» (Кашин–Потупчик– Баронова). Все это очень слабо выглядит.

Навальному, Гудкову АП не даст участвовать в выборах, это очевидно. Раз уж даже в 2019 году губернатора СПб можно избрать только никого не допуская, даже Оксану, потому что «любой кандидат» – это уже «второй тур». Из либертарианцев ничего не сделаешь – это кисель. Да и АП уже не успеет по времени.

На месте Харичева я бы настойчиво предлагал Шульман выдвигаться. Шульман – «правильная собчак». У Собчак все–таки «истерический либерализм». А у Шульман – «терапевтический либерализм». Это очень хорошо работает.

допустим, выборы в Госдуму-2021 перенесут с сентября на март (коммунисты предлагали, возможно, АП поддержит). Это…

Опубліковано Александром Морозовим Четвер, 14 березня 2019 р.

И если с одного края в думу входит Малофеев, а с другого Шульман – то и получается красивая, сбалансированная схема, представительство «маргиналов» имеется и выглядит культурно.

Александр Морозов, Facebook

Tags: Госдума, Константин Малофеев, Ксения Собчак, Леонид Гозман, Россия

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены