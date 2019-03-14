Либералы–маргиналы. Будущий расклад депутатского корпуса Госдумы

Уже сейчас мы можем составить прогноз на будущий депутатский корпус Государственной Думы России после 2021 года. Картина вырисовывается занятная…

Допустим, выборы в Госдуму–2021 перенесут с сентября на март (коммунисты предлагали, возможно, АП поддержит). Это означает, что осталось всего–ничего, пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Этот 2019 год – считай уже кончился: сейчас Пасха, потом летние каникулы – и осенью все должны обозначить, какое решение они приняли относительно этих выборов. И потом – один год подготовки – и вот уже выборы.

Если, как говорят в кулуарах – Малофеев, Дугин, Бородай (а, напрашивается, взять им в список и Прилепина) идут по спискам Справедливой России и заходят в парламент (а куда им еще деваться?! кстати говоря), то тут мы имеем красивое правое крыло.

Встает вопрос: как же Кириенко–Харичев–Новиков сконструируют второе крыло – либеральное? Тут имеется три «либеральные заявки»: «телевизионные либералы» (Гозман–Станкевич), «рублевские либералы» (Собчак–Богомолов), «крымнаш–либералы» (Кашин–Потупчик– Баронова). Все это очень слабо выглядит.

Навальному, Гудкову АП не даст участвовать в выборах, это очевидно. Раз уж даже в 2019 году губернатора СПб можно избрать только никого не допуская, даже Оксану, потому что «любой кандидат» – это уже «второй тур». Из либертарианцев ничего не сделаешь – это кисель. Да и АП уже не успеет по времени.

На месте Харичева я бы настойчиво предлагал Шульман выдвигаться. Шульман – «правильная собчак». У Собчак все–таки «истерический либерализм». А у Шульман – «терапевтический либерализм». Это очень хорошо работает.

допустим, выборы в Госдуму-2021 перенесут с сентября на март (коммунисты предлагали, возможно, АП поддержит). Это… Опубліковано Александром Морозовим Четвер, 14 березня 2019 р.

И если с одного края в думу входит Малофеев, а с другого Шульман – то и получается красивая, сбалансированная схема, представительство «маргиналов» имеется и выглядит культурно.

Александр Морозов, Facebook