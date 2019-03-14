«Иммунитет» для российских преступников. Финансист «русского мира» Малофеев пойдет по стопам Лугового

Отравитель Литвиненко укрылся в стенах Госдумы от возможного уголовного преследования. Спонсор «русского мира» Малофеев может воспользоваться такой возможностью.

В 2006 году Луговой отравил Литвиненко и его в 2007 году взяли в Госдуму, «чтоб иммунитет» и вообще «чем еще заняться человеку». Прошло 12 лет, пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

В 2021 году, если у него кончится третий срок и он не пойдет уже в ГД, то получится, что он в депутатах пробыл 14 лет.

Если Малофеев зайдет в Госдуму в 2021 году, то две каденции кончатся 2033 году. При три – я вообще не говорю.

Некоторые считают, что до 2033 года он попадет под суд новых – прогрессивных – властей РФ за финансирование незаконных вооруженных формирований, приведших к кровопролитию в Донбассе.

Ну, я не знаю… Мне будет в 2033 году 74 года. Время бежит быстро: давно ли мы обсуждали неадекватную жестокость властей в отношении «болотной»? (2012), а уж минуло 7 лет! Теперь уж мы обсуждаем такое, что нам тогда показалось бы через-чур смелой фантазией…

В 2006 году Луговой отравил Литвиненко и его в 2007 году взяли в Госдуму, "чтоб иммунитет" и вообще "чем еще заняться… Опубліковано Александром Морозовим Четвер, 14 березня 2019 р.

Что я смогу сказать в 2033 году? Что «я рад, что Россия нашла свою историческую форму», поскольку депутат Малофеев идет на третий срок. Вот и все. Нашла и нашла.

Александр Морозов, Facebook