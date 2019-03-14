Танцы со кремлевскими звездами. Московские гастроли австрийской подруги Путина

Глава российско МИД Лавров сделал ряд заявлений и как всегда в своей речи не смог промолчать про Украину.

Австрийско-российские переговоры как очередная попытка Кремля заставить Европу забыть об Украине. Российские власти очень плотно работают с Европой используя Австрию, как один из свои главных европейских политических плацдармов, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В Москву приезжала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Это дама получила известность после танца с нацлидером России Владимиром Путиным на своей свадьбе. Она является основным европейским коммуникатором с Кремлем, представляя ультроправо-популистскую путинскую политическую пехоту.

Сергей Лавров заявил после встречи, что Европе следует «меньше обращать внимания» на Украину и начать «восстанавливать» отношения с Россией. Однако, даже МИД Австрии придерживается общеевропейского вектора в отношениях с Россией.

Не смогли в обсуждении результатов переговоров двух министров иностранных дел обойти очень раздуваемый в Австрии скандал с запретом на въезд пророссийскому журналисту Кристиану Вершютцу. В тоже время России напомнили о незаконно удерживаемых украинских военных моряках.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»