Путинский «интернационал» в Европарламенте. Право-популистская пехота Кремля штурмует власть

Россия приложит максимум усилий, чтобы завести в Европарламент дружественных правопопулистов и евроскептиков.

2019 год – это год выборов не только в Украине, но и в Европе. Год выборов, имеющий огромное значение для России в контексте восстановления геополитического статус-кво. Потому наряду с активным вмешательством в избирательный процесс Украины накануне президентских, а затем и парламентских выборов, не менее энергично Москва работает в Евросоюзе, страны которого 23-26 мая будут выбирать европарламентариев, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

И здесь Кремль делает ставку на движение популистов-евроскептиков по большей части правого толка, значительно усилившееся благодаря тренду конца прошлого и начала текущего года – «желтым жилетам». Эпицентр их деятельности находится во Франции, но они стали достаточно мощным и узнаваемым символом, чтобы «пожелтели» и другие страны блока. Что, бесспорно, играет на руку интересам Кремля в Евросоюзе.

Как конкретно Россия будет отрабатывать дестабилизацию ЕС в этом году? Детальный ответ на это дали в Таллине. На этой неделе департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный доклад с оценкой угроз, в котором описаны цели, методика, инструментарий России в преддверии выборов в Европейский парламент.

Цели, которые ставит перед собой Москва, впрочем, очевидны. Во-первых, продолжение кампании по подрыву единства Евросоюза. Во-вторых, дискредитация санкций как метода «воспитания» России, с последующей их отменой, в чем так отчаянно, на волне раскрытия «прачечных» в Европе, нуждаются «кошельки» Владимира Путина. В-третьих, через местные партии и движения убеждать европейцев, что не так уж страшен черт, как его малюют.

ЕС, как и прежде, в достаточной для РФ мере разобщен из-за роста евроскептицизма, чему немало способствовал миграционный кризис. Однако блок, пусть и оставаясь во власти популизма, уже начинает понемногу отходить. Есть признаки, что политический кризис пошел на убыль. Чему поспособствовало как завершение собственного миграционного кризиса, так и, следует признать, в некоторой степени попытки «союза ММ» – Меркель-Макрона – поставить Европу на двухскоростную железную дорогу с собственной армией и прочими свидетельствами независимости от США.

Как ни странно, помогает единению и Brexit, который, естественно, попадет в учебники по истории. И также в учебные курсы для политологов как пример всеобъемлющего политического и выходящего за рамки страны кризиса, который стал закономерным результатом решения, принятого сгоряча, продиктованного не логикой, но опять-таки популизмом.

Brexit – пугало для европейцев. Они наблюдают бесконечные дрязги в британском парламенте, череду провалов правительства. Кому захочется такое видеть у себя дома? Ну, разве что итальянцам. Да и там правопопулисты у власти скорее больше хорохорятся, шантажируя Брюссель.

Вот эти намеки на оздоровление Евросоюза и беспокоят Россию. И чтобы повернуть все вспять, Кремлю необходимо в первую очередь раскачать лодку, пользуясь услугами «друзей» с правыми взглядами из Германии, Франции, Италии, Венгрии, Австрии, Нидерландов и т. д.

Но, как отмечает эстонская спецслужба, главные мишени Москвы – это Германия, Франция и Италия, где Россия может рассчитывать на наибольшее количество прошедших в ЕП лояльных сил. Это, конечно же, «Альтернатива для Германии», французское «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»), итальянская «Лига Севера». Данные маргинальные политсилы являются основой для создания наконец, как отмечается в докладе, «правого популистского интернационала» в Европарламенте, если изволите, представительства РФ в стенах законодательного органа блока.

Это стратегия России, а вот тактик несколько.

Первое: игра на внутриполитических неурядицах и конфликтах в странах Евросоюза, то есть подливание масла в огонь с целью посеять как можно больше хаоса.

Второе: использовать особенности избирательной системы. Департамент внешней разведки Эстонии подчеркивает, что пропорциональная система дает возможность задействовать в выборах небольшие и маргинальные политические партии. Сторонники маргиналов более мотивированы для участия в выборах. К слову, не стоит исключать, что «партнеры» России из числа таких политсил получат от Кремля финансовое поощрение для их избирателей.

Третье: традиционно низкая явка на выборах в ЕП, что станет серьезным подспорьем для евроскептиков.

Для реализации планов Россия не пожалеет средств на свой стандартный и по-прежнему эффективный инструментарий: масштабную информационную кампанию в СМИ, распространение фейков в соцсетях, прямой и непрямой подкуп чиновников и политиков, «экспертов», компромат и утечки, международные мероприятия (конференции, круглые столы и т. п.) в России, но особенно за рубежом; кибератаки и шпионаж, запугивание посредством вооруженных сил.

То, что Москва интенсифицировала деятельность своих разведслужб на территории стран-членов ЕС – очевидно. Другое дело, что российские «шпики» явно измельчали. Только за последний год с хвостиком сотрудников российских спецслужб и их местных агентов поймали за руку в Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Латвии, Литве, Македонии, Нидерландах, Польше, Португалии, Украине, Черногории, Эстонии.

Последний инцидент – в Швеции, где 26-27 февраля по подозрению в шпионаже были задержаны сразу два человека. Причем первого – того, которого задержала SÄPO 26 февраля в центре Стокгольма – взяли во время встречи с российским разведчиком. Кем был тот россиянин и что с ним было после операции шведской Службы госбезопасности, до недавнего времени не было известно. Свет пролило министерство иностранных дел Швеции, вызвавшее 13 марта посла РФ Виктора Татаринцева, от которого потребовали, чтобы страну покинул один из дипломатов.

По данным Dagens Nyheter, этот 47-летний «дипломат» встречался 26 февраля с задержанным, который работал в сфере высоких технологий. А значит, имели место либо попытка, либо очередной при участии задержанного эпизод кибершпионажа.

В то же время, то, что европейские спецслужбы отличились разоблачением множества российских шпионов, не может гарантировать полное раскрытие агентурной сети РФ в Европе. Доподлинно неизвестно, скольким разведчикам и агентам удалось остаться в тени и продолжить выполнить свои задачи перед выборами в Европарламент.

Еще одним методом влияния России на политические процессы в ЕС является давление военного характера. В пресловутом докладе идет речь о том, что на западной границе РФ появились семь новых полков. Большинство на границе с Украиной и Беларусью, но один – на кордоне Эстонии – страны-члена НАТО.

Наращивание сил и недавние учения России, по мнению внешней разведки Эстонии, говорят о том, что Москва готовится к военному конфликту с НАТО. Причем под прицелом не только Балтия, но и Западная Европа, на которую уже фактически совершаются атаки с помощью все тех же шпионов.

Однако на открытый военный конфликт с НАТО Россия не пойдет. Вероятность такого развития событий считают небольшой и в самой эстонской спецслужбе. А вот в отношении Беларуси, согласно докладу, прямая военная агрессия России представляется гораздо более возможной, если с Александром Лукашенко «внезапно что-то случится», и страна возьмет откровенно прозападный курс. Такой сценарий станет серьезным вызовом и для НАТО, и для Евросоюза.

Возвращаясь же к теме выборов в Европарламент и бряцанию Россией оружием, заметим, что, как известно, таким образом Москва преследует как минимум две цели: держать войска в тонусе и в большей степени показывать всем соседям, как ты держишь эти войска в тонусе. Поэтому развертывание Россией сил на своей западной границе, мелькающие в Средиземноморье корабли и исходящие из Москвы прямые угрозы, к примеру, нанести удар по неядерным государствам – это российская вариация вагнеровского «Полета валькирий», звучащего все громче по мере приближения выборов в Европейский парламент.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»