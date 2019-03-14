Путин собирает съезд предпринимателей. Демонстрация сплоченности бизнеса и власти в России

Бизнес и власть сегодня вступят в диалог. В Москве соберется съезд РСПП с участием Владимира Путина.

Официально заявленные темы обсуждения: инвестиции, строительство, экология и цифровая экономика. Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал среди главных ожиданий бизнеса урегулирование отношений России и США. Он также озвучил свой прогноз относительно американских санкций. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что предприниматели продемонстрируют полную лояльность государству.

Накануне съезда с участием президента глава РСПП Александр Шохин выступил с не слишком обнадеживающим прогнозом относительно международной обстановки: санкции против России будут только усиливаться, ожидать их ослабления в ближайшее время не стоит. Здесь Александр Николаевич допустил несколько отступлений, мол, даже радикальная смена лидеров не остановит тот самый «маховик» санкций, который раскручивается, придется еще долго тормозить.

Но затем как бы объяснил, что речь идет, конечно же, о смене лидеров в Белом доме и Конгрессе. Не в России же. Причем эта самая смена так или иначе поможет, если будет радикальной.

И тем не менее работать в такой обстановке сложно. Бизнес ждет, когда Москва и Вашингтон начнут договариваться. Хотя вероятности здесь опять же не очень высокие. Тема давления из-за рубежа стала традиционной с 2014 года.

И сейчас, как назло, очередной неприятный документ из того же Конгресса. Но сообщество не унывает: может совместно с американскими коллегами бизнесменами как-то повлиять на этот процесс? Понятно, что говорить об Америке в открытой части съезда никто не будет, хотя тема главная. Здесь можно вернуться в прошлый год. Съезд прошел на позитивной ноте с шутками, анекдотами и веселым обсуждением.

Бизнес и власть покажут этому Западу свое сплочение. Сообщество, естественно, поддержит национальные проекты. Как именно? Нужно наладить приток инвестиций. Причем это должны быть именно наши, российские деньги. С иностранными вливаниями, сами видите, все непросто. Относительно дискуссий на съезде глава АФК «Система» Владимир Евтушенков прочитал «Ъ FM» краткую лекцию о том, как идея должна овладевать массами.

«Мне все ясно, я вообще не собираюсь, честно говоря, никаких вопросов задавать. Работать нужно. Все, что прозвучит там, считай, что это и есть главная тема. Любые встречи, знайте на будущее, – это не потерянное время, это эффективно, потому что идея только тогда становится идеей, когда она овладевает массами. А чтобы она овладела массами, о ней нужно говорить», – заявил глава АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Второй традиционный вопрос – это давление на бизнес. Здесь уже есть привычная схема. Ее суть заключается в следующем: допустим, президент предлагает больше инвестировать внутри страны, а в ответ предпринимательское сообщество намекает, мол, Владимир Владимирович, сами же видите, обстановка сложная, на нас лежит ответственность, надо бы ослабить давление, кое-что поправить. Вопросы, пожелания есть, список составлен – он у руководителя Александра Шохина.

Что-то, наверное, не лишне озвучить с трибуны – самое важное, так чтобы обозначить заодно проблему в целом. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун очень не любит, когда его отвлекают по поводу футбола. Но о бизнесе говорит с удовольствием. Так вот, за 20 лет прогресс гигантский. «Я не согласен с теми, которые говорят, что нет никакого улучшения в администрировании.

На самом деле, если посмотреть период, условно говоря, с 1998 года по 2018, прогресс гигантский.

И этот прогресс не так заметен из сегодняшнего дня, но если посмотреть ретроспективно, то прогресс есть, и поэтому хотелось бы, чтобы этот прогресс продолжался и дальше. Дорогу осилит идущий», – заключил Федун.

Так что в общем и целом съезд РСПП должен развеять пессимизм. Бизнес и власть едины – это главное. Тогда и никакие санкции нипочем. Предприниматели лояльны руководству страны.

А вопросы и негатив – дело Калви, санкции, давление силовиков, проверки, – это частности. Тем более что если сравнивать с 90-ми, сейчас просто другая жизнь – все изменилось в лучшую сторону, причем кардинально.

Да, действительно, это так. Только вот очень не хотелось бы туда вернуться. Какое-то нехорошее чувство не отпускает. Санкционные прогнозы портят праздник, да и не только они.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»