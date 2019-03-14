Тымчук предупредил об обострении оборонного скандала

Россия готовит провокацию против Украины, используя скандал с коррупцией в оборонной промышленности для усиления эффекта дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

На прошлой неделе российская Федеральная служба безопасности РФ перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) (об этом вчера заявил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады генеральный прокурор Ю.Луценко)на своей странице в Facebook сообщил координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного Фронта» Дмитрий Тымчук.

В то же время, по оперативным данным группы «Информационного Сопротивления», управление ФСБ РФ по Курской области получило распоряжение из Москвы провести информационно-пропагандистскую акцию по «задержанию украинских контрабандистов» на российско-украинской границе с продукцией военного назначения российского производства – с дальнейшем широким освещением в СМИ.

Цель данного мероприятия – усилить негативный эффект в Украине от скандала с «Укроборонпромом».

В связи с этим, на данный момент сотрудниками управления ФСБ РФ в Курской области через агентуру в среде российских контрабандистов осуществляется поиск возможных исполнителей из числа граждан Украины, которые должны будут организовать перемещение из РФ на территорию Украины по контрабандным каналам партии комплектующих российского производства, необходимых для ремонта украинской военной техники. В качестве мотивации предлагается высокое денежное вознаграждение и гарантии минимального наказания. При этом, данные исполнители будут задержаны сотрудниками ФСБ РФ на российско-украинской границе.

Сотрудники управления ФСБ РФ по Курской области выдвигают своей агентуре из числа российских контрабандистов следующие требования в ракурсе поиска кандидатов на данную «подставу»:

– обязательное наличие украинского гражданства,

– наличие любых связей на предприятиях ОПК Украины,

– готовность лично прибыть на территорию РФ для приема товара и дальнейшего перемещения его через границу.

На прошлой неделе российская Федеральная служба безопасности РФ перекрыла все схемы поставок комплектующих для… Опубліковано Dmitry Tymchuk Четвер, 14 березня 2019 р.

Кроме того, сотрудники ФСБ РФ указывают своей агентуре из числа контрабандистов на возможности повышения уровня вознаграждения для исполнителя до полного его согласия, но в разумных пределах.

В дальнейшем, после задержания, исполнитель/исполнители должны будут давать подготовленные сотрудниками ФСБ «показания» на камеру о коррупции в ОПК Украины, которые будут растиражированы российскими пропагандистскими СМИ.

Дмитрий Тымчук, Facebook