Как следует обустроить мир? Рецепт от журналиста Бабченко по «идеальному» устройству миро-системы

«Исламское государство», Божественная страна, Страны Идиотов, Коммунистан, страна Консерватория и другие . Журналист Аркадий Бабченко описал «идеальное» устройство мира.

По-моему, разделение людей на страны по национальному признаку – самая дурацкая затея. Ну, что это такое – канадцы к канадцам, украинцы к украинцам, шведы к шведам. Ни черта ж не понятно, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Встречаешь человека, и совершенно не ясно, кто он. Я британец! Ну и что? О чем это говорит? Долбоеб ты или умный? Свободолюбивый или вата? За брекзит или против?

Демократ или коммунист?

Я б делил по убеждениям.

Например – левый? Отлично. Добро пожаловать в Коммунистан. Вот тебе внутренний паспорт, запрет на выезд и пулеметная вышка над колючей проволокой. Ни в чем себе не отказывай. Ну, ладно, ладно. Шучу. Вышку с колючей проволокой вы сами себе построите. Попозже.

А пока – медицина бесплатная, проезд бесплатный, образование бесплатное, детский садик бесплатный, все равны, трогать никого нельзя, хейтспич запрещен, ненавидеть нельзя, ебаться нельзя, мигрантам пособие со среднюю зарплату (но работать нельзя!), депортировать никого нельзя, феминизм, равноправие, но харрасмент, никакого кино и театра, потому что белые черных играть не могут, а черные недостаточно черные, чтобы играть черных.

Налоги восемьдесят восемь процентов. Будьте счастливы.

Откуда возьмете деньги на все это бесплатное? А хуй вас знает. Вы ж не задаетесь этим вопросом. Вот, у вас же налоги восемьдесят процентов. Что вам еще надо? Некому их платить, потому что все сидят на пожизненном вэлфере и никто не работает? Еще бы.

По-моему, разделение людей на страны по национальному признаку – самая дурацкая затея. Ну, что это такое – канадцы к… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 13 березня 2019 р.

Все бизнесмены в стране Консерватории. Там налогов минимум, законы волчьего бизнеса и масса возможностей для развития. Они ж не идиоты.

Да, кстати – автобуса не будет, потому что запчасти не завезли, в поликлинике очередь на полгода вперед, в детском саду отравление кашей, а образование настолько дерьмовое, что по английски ты так и не заговоришь.

Нет, самому в больницу доехать тоже нельзя. Что значит почему? Бензина нет. Это ж социализм. А главный признак социализма – отсутсвие бензина. И, да, забыл сказать – жопу газеткой подтирать. И жрать нечего. Венесуэллу в новостях видел? Ну, вот примерно. Но зато пломбир… Закачаешься!

Консерваторы, как и сказано, в стране Консерватории. Налоги минимум, вмешательство государства минимум, только на необходимом уровне, толерантность нулевая – у тебя есть ствол, сам защищай свою неприкосновенность, какую тебе еще толерантность, и если ты не мудак, то вот тебе суд присяжных, который все поймет, а если мудак, то – смертная казнь, ибо нехуй, мудакам здесь делать нечего, возможности развиваться, богатеть, проводить эксперименты над эмбриональными стволовыми клетками, потому что у двухдневного зародыша нет и не может быть никаких прав, зато фигову тучу болезней излечить можно на раз два, запреты на клонирование засуньте себе в задницу – мы клонируем что хотим, и как хотим – наука развивается только в путь, а если кто скажет, что профессор физики равен тупому гопнику с подворотни, то получит сразу прикладом в лоб.

Про равные права животных мы вообще молчим. Мы за это в психиатрию на принудиловку отправляем. В общем, зарабатывай деньги и не мешай другим.

Но если оступился – извиняй. Помощи от государства не будет. Обанкротился – закончишь свои дни в коробке на улице. Нет денег на операцию? Кладбище за углом. Не вышел два дня на работу из-за гриппа? На твоем месте уже пятеро новых сотрудников. В возрасте за полтос остался без работы? Старикам здесь не место. Выживает сильнейший. Се ля ви.

Или, скажем, Божественная страна. Моя самая любимая. Ну, как, любимая. Из кабины самолета посмотреть. Веруешь и ко всем лезешь со своими проповедями и проклятиями, что гореть будете в геенне огненной, грешники? Тебе сюда.

Все в платках, за мини-юбку побивание камнями, никакой косметики, все болезни лечить только ослиной мочой и подорожником, никаких школ – знание это гордыня, никаких больниц, никаких детских садов (мать должна сидеть с детьми!), никакого секса в пост, никаких улыбок, мясо только по большим праздникам, детей по пятнадцать человек и еще тридцать умерло, смирение, домострой, береста, лучина, лапти. И – церкви, церкви, церкви…

Молиться с утра до вечера. И жену пороть. Красота! Ну и что, что у ребенка острый гнойный аппендицит. Какая больница, ты чего, мать. Против воли Господа хочешь пойти? Никаких врачей. Боженька решил прибрать твоего сына – а ты ему перечишь? На костер, еретичка!

Да и нет никаких врачей. Мы их всех еще черт-те (прости господи) когда сожгли. С проклятыми колдунами учеными. И содомитами. И безбожниками. Герман Стерлигов и пожог. Хороший человек был. Жаль, от холеры помер…

Антипривиочники. Ну, тут все просто. За забор, охапку подорожника туда в виде медикаментов – и в противогазе и костюме ОЗК по периметру все проливать дустом пять раз в сутки. Ну, чтоб переизбыток здоровья оттуда в наш бренный мир не перетекал. Что, нос отвалился, оспа всю рожу съела, от кори пятна фиолетовые на члене, а коклюш разодрал все легкие? Извини, братан.

Прививки нельзя. От них аутизм случиться может. Вот у тебя за забором соседняя страна Гомеопатия – иди, может, там помогут.

Ультра-наци? Айн-цвох, айн-цвох, солнце встает во славу Рейха, все ровными шеренгами на зарядку на стадион, триумф воли, утренний марш, фюрер, боже, боже, как я счастлив, что я ариец! Где мой штангенциркуль. Я еще не мерил череп с утра.

Счастливая семья, белокурые дети, ни тебе этих (цензоред), ни (цензоред), ни (цензоред). Забор по границе и вышки с пулеметами мы сами поставим. Как свободно дышится в чистой стране!

А вот у соседа моего нос-то того… Не арийский… Интересно, куда он пропал… Уже несколько дней не видно… А, что такое, в чем дело, куда вы меня тащите? Какая горбинка, это я просто в детстве с велосипеда упал и нос вывернул!!

Считаешь, что все женщины должны носить хиджаб, неверным женам рубить головы на перекрестке, а Израиль стереть с лица земли? Ну, тут и придумывать ничего не надо. ИГИЛ к твоим услугам. Завтра тренировочный подрыв на макете блок поста. Нет, макет тренировочный. Нет, подрыв настоящий.

Ватник и Крымнаш? Добро пожаловать в Воронеж. Вот тебе талон на сбор валежника.

Хочешь бесплатный газ и считаешь, что кругом тарифный геноцид? Вот тебе «ДНР».

Ну и так далее.

Ну, ведь классно же было бы.

Вы откуда? Из Страны Идиотов. А, приятно познакомится, извините, мне пора.

И времени сразу вагон сэкономлено.

Я бы, к слову, жил в Либертариании. Центристская страна такая. Ни к кому не лезем, но и себе мешать жить не дадим. Зла не делаем, но и добро с кулаками.

Можешь быть настолько свободным, насколько хочешь, но помни, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. В общем, живи мозгами и не твори херни.

В провинции Канабиссиния.

На берегу Бухты Пива.

Аркадий Бабченко, Facebook