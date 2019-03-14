Россия готовит новый удар по Украине после выборов. Никита «Бесогон» озвучил влажные мечты Кремля

Менее чем через месяц нам очень понадобятся готовность противостоять прямой российской агрессии и порядок в тылу.

Известный своей рептильной позицией по отношению к любой власти, а также умением держать нос по ветру, улавливая малейшие изменения в настроениях Кремля, российский режиссер и околовсяческий деятель Никита Михалков в последним выпуске «Бесогона» удивил зрителей, внезапно высказав осторожную критику в адрес Путина и всей системы в целом. Это может означать, что в Кремле готовят списание Путина в обмен на списание большей части российских долгов и грехов, и Михалков об этом что-то знает, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Михалков разместил в своей передаче отрывки из выступления Николая Платошкина, где тот фактически обвинил всю систему, – сообщает «Яндекс.Zen». – И констатировал далее, что невозможно обвинять всех, но при этом игнорировать роль Путина. Сам Платошкин, до недавнего времени мало кому известный, в последние месяцы стал очень резко раскручиваться по разным российским телеканалам и, судя по всему, готовится на роль рупора нового идеологического проекта Кремля.

Николай Платошкин, в настоящее время завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, в прошлом дипломат, последнее место работы США, вице-консул в консульстве РФ в Хьюстоне. За этим внезапно последовал переход на академическую работу, что наводит на мысль о шпионском провале.

Историк, автор работ о событиях в Испании времен гражданской войны, Чехословакии 1968 г., Чили 1973 г., в которых добросовестно, хотя и несколько монотонно, в стиле пересказа Балагановым брошюры «Мятеж на Очакове», излагает официальную советскую и российскую точку зрения на эти события. В последнее время стал постоянным участником разного рода вата-шоу: «60 минут» на телеканале ВГТРК, «Время покажет» на Первом канале, «Место встречи» на телеканале НТВ, «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр», «Говорит Москва» и ряда других. В январе 2019 г. в кулуарах сессии ПАСЕ Платошкин участвовал в потасовке между украинским депутатом Бориславом Березой и российской пропагандисткой Скабеевой на стороне последней.

Все говорит о том, что речь идет не о зреющем дворцовом перевороте, а о спланированном уводе Путина в тень с целью побудить Запад начать переговоры «с чистого листа». Очевидно, что «под уход Путина» Россия постарается сохранить за собой оккупированный Крым и разыграть с максимальной пользой для себя находящиеся под ее покровительством сепаратистские анклавы. На другую чашу весов будет положено снижение угрозы для Запада – недаром ведь тема «в случае ядерной войны мы попадем в рай», а «они (то есть Запад) просто сдохнут» была в последние месяцы так мощно подхвачена российской пропагандой.

Вообще же выступления Платошкина очень уж сильно напоминают заготовку новой политической программы, проходящую шлифовку и обкатку, и воспринимаемые в таком качестве позволяют составить представление о том, с какими предложениями выйдет на переговоры «новая российская власть». Дополнительным же аргументом в пользу доводов «новой власти России» может стать послевыборный хаос в Украине – тот самый, семена которого сеют сейчас «ультранационалисты-антикоррупционеры» в лице «Национальных дружин» и «Национального корпуса».

В целом же все факты последних недель сходятся на том, что операция, планируемая Россией на случай выхода Петра Порошенко на второй срок, включает в себя не только эскалацию агрессии на Донбассе, начатую на фоне уличных протестов в Киеве, организуемых при помощи замаскированных под украинских патриотов российских нацистов, но и неожиданный, в стиле айкидо, уход Путина, который затем в возникшей суматохе просто исчезнет, буквально растворившись в воздухе.

Чуточку неудобный и дороговатый, но надежный способ обмануть камеры наблюдения с функциями распознавания лиц. Интересно, когда примут законы, запрещающие носить такие маски? ) Опубліковано Dmitriy Klein Неділя, 10 березня 2019 р.

Конечно, было бы ошибкой считать все силы, работающие сегодня на создание хаоса в Украине, однозначно промосковскими. Но Кремль в этом наборе самый ресурсный игрок, а еще он довольно верно просчитывает общее направление поствыборных ветров. Их направление станет равнодействующей разнонаправленных интересов украинского олигархически-политического класса, разделенного на враждующие кланы и неспособного, да и не желающего мыслить с точки зрения интересов Украины в целом.

Эту ситуацию проанализировали в своих недавних постах в ФБ Светлана Самборска и Сергей Климовский. При этом Самборска подчеркнула, что в число важнейших причин сегодняшнего внутриукраинского конфликта входят не только желание Кремля вернуть Украину в поле своего влияния, но и старое противостояние донецкого и днепровского кланов, а еще есть разного рода авантюристы из России, тоже так или иначе связанные с Кремлем, но при этом пытающиеся использовать попутный ветер в своих интересах.

Решила свести в один пост, кто создал Нацдружины, и кто создал их создателя. Берите кофе, будет лонгрид.Итак,… Опубліковано Светланою Самборскою Неділя, 10 березня 2019 р.

Климовский же напомнил о судьбе Речи Посполитой, поэтапно проглоченной Россией при помощи ситуативных союзов с региональными кластерами магнатов и шляхты.

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Здесь явно напрашивается аналогия с современной Украиной и вырисовывается столь же очевидный, сколь и тревожный прогноз: смешав карты, то есть начав горячую фазу войны на Донбассе, а затем, буквально через месяц, резко сменив Путина и запросив перемирия при западном посредничестве, «обновленный Кремль» не замедлит выставить пакет своих условий. В числе уступок, предложенных им, может фигурировать и обещание денуклеаризации России, и от такого предложения Западу будет трудно отказаться.

Но в этом же пакете будет вброшена и идея федерализации Украины, как последний шанс на примирение. Под согласие на федерализацию возможен в принципе даже возврат Крыма, с тем чтобы через короткое время снова проглотить его уже вместе с остальной Украиной, расчлененной на федеративные куски.

При всей кажущейся на первый взгляд фантастичности такого сценария, он выглядит тем убедительнее, чем пристальнее в него вглядеться. В самом деле, проект «Россия» на сегодняшний день себя исчерпал, и это очевидно. Вся значимая российская собственность давно приватизирована и через систему офшоров, а также разного рода совместных с Западом предприятий интегрирована в мировую экономику.

Основные капиталы тех, кто по факту владеет Россией, а также члены их семей выведены на Запад. Сама Россия с экономической точки зрения чудовищно неэффективна, и ее владельцам уже не нужна. Но сбросить этот актив тоже непросто – здесь неизбежно возникает множество нестыковок, которые способны сломать даже очень хорошо спланированную операцию. Россиянам, а точнее, кремлянам, поскольку круг лиц, которые выступят бенефициарами такой сделки, будет очень узок, необходимо было для начала получить в свое распоряжение очень серьезный предмет торга, и именно с этой целью они в последние годы и нагнетали страшилку о возможной ядерной войне между Западом и Россией.

Разумеется, эта угроза была чистейшим фейком. Россия к такой войне никогда не была готова ни с военной, ни с экономической, ни с политической, ни с какой другой точки зрения. Тем не менее эта угроза, пусть даже маловероятная, стала ощутимым козырем, который сейчас самое время сбросить, получив на него важнейшую взятку в затеянной игре.

Конечно, делать столь глобальные выводы из мимолетного изменения тона в выступлении потомственного придворного поэта Михалкова было бы опрометчиво. Поведение Михалкова стало лишь отправной точкой, дав основание для анализа ситуации в целом, но по результатам такого анализа этот сценарий выглядит весьма вероятным. К тому же наследственное лакейское чутье пока еще ни разу не подводило Никиту Сергеевича-второго, и в этом качестве он должен быть признан очень надежным прогнозистом.

Итак, пока мы мечтали о развале России, который произойдет когда-нибудь в будущем по причине исчерпания ее ресурсов и бездарности кремлевского руководства, даровитые и грамотные режиссеры, стоящие за спиной публично засвеченных кремлевских марионеток, подготовили ее контролируемый развал. Под этот развал, осуществляемый в несколько этапов, они намерены получить отпущение старых грехов и некоторый кредит, позволяющий совершать новые прегрешения.

Первым этапом здесь видится смена власти в Кремле и остановка этой новой властью большой войны на Донбассе, начатой после выборов в случае избрания Порошенко. Готовность новой кремлевской власти сесть за стол переговоров и осторожное обещание денуклеаризации Кремль попытается обменять на частичный вывод из-под санкций, прежде всего персональных, ключевых российских кошельков, а также политиков, входящих в высший круг, кроме тех, кого по взаимному согласию назначат козлами отпущения безотносительно к их реальной виновности, а также на замораживание крымского вопроса, после чего Крым окажется еще не российским, но уже в подвешенном состоянии, из которого его, ради успокоения и стабилизации России, в принципе возможно будет разыграть и в российскую сторону.

При этом в Украине Москве необходимо будет обеспечить максимальный уровень хаоса, фактически выбив ее из участия в переговорах. Именно на это сейчас и будет брошена вся расконсервированная российская агентура. Из этого хаоса всплывет и лозунг федерализации, подаваемый как единственная альтернатива гражданской войне.

При этом Москва будет всеми силами стремиться сместить Порошенко, разыграв технологию «третьего тура выборов», благо такой прецедент в свое время был создан. Если же сместить Порошенко не удастся, российская команда будет добиваться его максимальной международной изоляции, раскручивая коррупционный скандал и пользуясь тем, что украинскому президенту неизбежно придется идти на жесткие меры по наведению порядка в тылу.

Над «юными героями» из «Нацкорпуса» и «Нацдружин», погибшими на Банковой, или у дома Гладковских, или где-нибудь еще, будет рыдать вся пророссийская клака в ЕС, а в Украине ей будут подвывать и Юлия Тимошенко вместе с «Батьківщиною», и Зеленский, и Гриценко, и записные борцы-антикоррупционеры. Словом, первые месяцы второго срока президентства Петра Порошенко будут превращены в настоящий ад.

Если Запад поведется на это, а то, что он поведется, вполне вероятно, наступит вторая стадия. На этом этапе «новая российская власть» даст согласие на введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. При этом немедленно выяснится, что ни одна европейская страна не жаждет направлять на Донбасс своих миротворцев, поскольку общий фон событий в связи со сменой власти в Кремле существенно изменился.

В зависимости от того, каким в итоге будет состав миротворческой миссии, причем в ходе принятия решения о ее составе на Украину будет оказываться сильнейшее давление со всех сторон, Россия станет дозированно, по шагам перекрывать кислород своим донбасским миньонам, готовя их к сдаче, но одновременно насыщая Донбасс спящей агентурой и схронами с оружием, которые затем будут использованы в ходе проталкивания федерализации Украины. Когда же все будет готово, Украина, едва отошедшая от послевыборных событий, получит Донбасс, как горячую картофелину за шиворот.

Однако внешне все будет выглядеть очень благопристойно. Очевидно, что при такой внешней сговорчивости «обновленной России» неприятная тема Крыма будет задвинута в тень еще дальше. Возвращенный же Донбасс со всеми его проблемами станет дополнительным фактором хаосизации Украины и одновременно дополнительным инструментом для настойчивого продавливания федерализации. Попутно, в ходе второй стадии Россия начнет возвращать в Украину пленных и политзаключенных, но, конечно, не всех и не сразу, а выживая максимум пиара из каждого такого шага.

Одновременно с этим «новая российская власть» начнет шумную кампанию «мы же братья» – некоторые шаги, свидетельствующие о ее подготовке, видны уже сейчас. Конечно, такое «мышебратство» не будет предполагать ни выплаты компенсаций за нанесенный ущерб, ни тем более возврата Крыма. Однако бонусы в виде отмены санкций, которые в основном висят на Минском формате, Кремль при этом получит.

Пойдет ли затем «новый Кремль» на денуклеаризацию России? Вполне возможно, что да, пойдет —почему бы и нет? Под такой шаг можно получить прощение чего угодно, легализацию капиталов, да еще и Нобелевскую премию мира в придачу, а это намного привлекательнее, чем сидеть верхом на ядерной бомбе, и это еще в лучшем случае, поскольку совсем не исключено, что бомб как таковых в связи с общей технологической деградацией у России в значимом количестве уже и нет, а есть лишь их муляжи и наглый блеф.

А чтобы было совсем интересно, Кремль может сочетать обещание денуклеаризации с пересмотром конституции РФ, с делегированием большей власти в регионы, благо вся существенная собственность будет к тому времени находиться под контролем ТНК, в состав акционеров которых и войдут «новые кремляне». В результате Запад получит «замиренную Россию», насыщенную обычным, пусть даже старым оружием, и похожую на кипящий котел, к тому же еще не окончательно денуклеаризованную, ведь этот процесс можно смело растянуть как минимум на десятилетие.

Именно в этот хаос региональных страстей, лишенных экономической базы, «новый Кремль» и постарается затянуть Украину, предложив ее региональным баронам выгодные условия сдачи. И именно в этот момент возможен в принципе даже «добровольный» и «братский» возврат Крыма в качестве дополнительного камня на шею тонущей украинской независимости.

На фоне фактического поглощения федерализуемой Украины децентрализуемой Россией и дальнейшего превращения обеих стран в малопредсказуемое и безнадежное болото, на которое после лишения его ЯО всем будет наплевать и которое сможет стать для «нового Кремля» обновленным и очень прочным, точнее, очень вязким, способным поглотить любое воздействие извне, тылом, вопрос, чей Крым, попросту утратит смысл.

Анализ возможных вариантов противодействия такому плану с украинской стороны потребовал бы отдельной статьи. которая, возможно, еще будет написана. Однако первая и главная наша задача очевидна. Мы должны выйти из выборов с президентом, способным выполнять функции Главнокомандующего и настроенным на жесткое противостояние российской агрессии. Мы должны не допустить поствыборного хаоса и сохранить прочный тыл.

И наконец, мы должны быть морально готовы к началу большой войны с Россией. Если нам удастся успешно противостоять московскому напору в течение одного-двух месяцев – на больший период у России едва ли хватит запала, – кремлевский план украинско-российского объединения через общий хаос будет по меньшей мере лишен шансов стать блицкригом. А уже потом, отбив его первый натиск, мы сможем подумать об организации долговременной обороны.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»