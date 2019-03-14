В России начали «кошмарить» бизнес. В Москве прошли рейды силовиков на крупных столичных рынках

Российские силовики действуют либо по чьему-то заказу, либо занялись перераспределением собственности в свойственной им манере «беспредела по закону».

Случившиеся на этой неделе рейды полиции на и главные столичные рынки «Москва» и «Садовод», в ходе которых прошли массовые обыски, а один из рынков был закрыт, так и остались необъясненными. Журналист Виктор Лошак в комментарии «КоммерсантЪ FM» отмечает, что полиция дала повод слухам, не отчиталась, чего достигла, нарушив в день рейда жизнь десятков тысяч людей.

Что бы ни писали газеты и ни говорил телевизор, арестовывают ли главу инвестиционного фонда или зачищают народный рынок, первая и главная версия, которую обсуждают: по чьему заказу действуют силовики. Кто заплатил? Кому достанется разоренный актив? Комментаторы как-то естественно пожимают плечами, мол, что делать, «кормовая база сужается, вот дело и дошло до рынков».

Не стоит этому удивляться, если офицер экономической полиции может запросто оказаться миллиардером, а редкий предприниматель в практике не сталкивается с интересами высших чинов спецслужб. Вот и президент в недавнем обращении к Федеральному собранию констатировал, что половина дел против предпринимателей не доходят до суда. А зачем, если то, ради чего дела возбуждались, решено на стадии ареста и первых дней следствия?

Именно то, что такие слухи и обсуждения стали обыденностью, должно, в конце концов, заставить полицию, ФСБ, следователей ясно объяснять обществу свои действия. Иначе, увы, они сами под подозрением. Тем более должны делать они это ради тех, на чьи деньги официально живут. Что касается рынков, полиция в первые дни сообщила о самой акции, но ни слова о том, почему она проводилась.

Я не говорю о торгующих, но только через прилавки «Москвы» в день проходит порядка 65 тыс. посетителей. Они уж точно не были целью нарушившей их планы полиции. А «Садовод» ведь еще больше, сюда несколько лет назад влился «птичий рынок», «ковровый рынок»… Народу так много, что «Садовод» сам признается в своей рекламе: «нельзя это место назвать гадюшником, но места для спокойного шопинга здесь нет».

Торгующие с 5 утра рынки – тяжелая школа малого бизнеса. Хотя и решившихся на него тоже ангелами не назовешь. Драка 9 марта вооруженных ножами и огнестрельным оружием людей на автостоянке недалеко от рынка «Москва» тому свидетельство, как, наверное, и свидетельство того, что о внутренней околокриминальной жизни рынка полиция знает слабо, раз такое допустила.

Спроси едва ли не у любого коренного москвича (я уж не говорю о тех, кто живет рядом с «Москвой» и «Садоводом» в Люблино и Марьино) об этих рынках, и он вам ответит: «Да закройте вы их к чертовой матери!» Тем более по обочинам торгового бульвара, в который превратился МКАД, горят огнями всевозможные полупустые «Меги» и «Вегасы».

Но это магазины не для бедных и уж точно не для гастарбайтеров, которых в столицу и ближайшие города завозят ежедневно самолетами, поездами, автобусами. Сколько их в Москве, точно не знает никто – 1,5 млн, 2, 3? В рекламе одного из двух обсуждаемых рынков я встретил важную фразу: «Если не гнаться за модой, одеть семью из четырех человек у нас можно за 8-10 тыс. руб».

Вы не знаете, как это возможно? А как живут пенсионеры на 8 тыс. и учителя в некоторых российских областях на 15 тыс.? А всего бедных у нас в стране, напомню, больше 20%…

Так как же быть с рынками?

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»