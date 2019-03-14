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Новости

Украинские военные сбили беспилотник российских оккупационных сил на Донбассе

Пресс-служба штаба ООС
14 марта 2019

Используя «перемирие» российские оккупационные силы пытаются проводить разведку над позициями украинских сил на линии соприкосновения на Донбассе.

Военные сбили беспилотный летальный аппарат в зоне операции Объединенных сил, об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Беспилотный летательный аппарат, который, вероятнее всего принадлежит боевикам, был сбит украинскими военными в Донецкой области, в районе села Водяное.

«Используя «весеннее» перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. На Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер «Фантом-4», – сказано в сообщении.

Сбитый беспилотник.

Военные говорят, что остановили «разведывательное задание воздушного шпиона» у позиций ООС в районе села Водяное Донецкой области.

Сбитый беспилотник, вид сзади.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного.

Сбитый беспилотник, вид сверху.

Сбитый БПЛА БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения собранной им информации, в том числе и о бывших владельцев.

Важливо! В Об'єднаних силах збито БПЛА ворога!#ООС #Операція_ОСВикористовуючи “веснянеˮ перемир'я, противник…

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 14 березня 2019 р.

Напомним, что пограничники заявили о том, что в ночь на 14 марта из оккупированного Крыма вне КПВВ пытался попасть на материковую Украину завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса.

Пресс-служба штаба ООС

Tags: беспилотник, война, донбасс, ООС, Россия, Украина

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