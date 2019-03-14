Украинские военные сбили беспилотник российских оккупационных сил на Донбассе

Используя «перемирие» российские оккупационные силы пытаются проводить разведку над позициями украинских сил на линии соприкосновения на Донбассе.

Военные сбили беспилотный летальный аппарат в зоне операции Объединенных сил, об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Беспилотный летательный аппарат, который, вероятнее всего принадлежит боевикам, был сбит украинскими военными в Донецкой области, в районе села Водяное.

«Используя «весеннее» перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. На Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер «Фантом-4», – сказано в сообщении.

Военные говорят, что остановили «разведывательное задание воздушного шпиона» у позиций ООС в районе села Водяное Донецкой области.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного.

Сбитый БПЛА БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения собранной им информации, в том числе и о бывших владельцев.

Напомним, что пограничники заявили о том, что в ночь на 14 марта из оккупированного Крыма вне КПВВ пытался попасть на материковую Украину завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса.

Пресс-служба штаба ООС