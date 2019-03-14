Российский «Сбербанк» угрожал украинской судье ведущей арбитражное дело в отношение банка

Руководство «Сбербанка» отрицает свою причастность к угрозам и заявляет, что «все это подделки к которым банк не имеет никакого отношения».

Судье Киевского апелляционного хозяйственного суда Антонине Мальченко, которая рассматривала дело АО «Сбербанк» поступило письмо от руководства этого банка с угрозой открытия уголовных производств в РФ в случае вынесения решений в пользу оппонентов, сообщает Высший Совет правосудия (ВСП), который 12 марта рассмотрел указанное письмо.

Сообщается, что в письме в частности, изложено следующее: «С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов АО «Сбербанк», или действия, совершенные в пользу оппонентов АО «Сбербанк» будут расцениваться руководством АО «Сбербанк» в качестве умышленных помех интересам Российской Федерации в Украине и повлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств в отношении таких лиц Следственным комитетом Российской Федерации».

Также в ВСП добавили, что после того как судья Мальченко пожаловалась на вмешательство в свою деятельность на ее номер в приложении Viber поступило ряд сообщений с предложением прислушаться к совету и в течение 24 часов забрать свое заявление.

В противном случае обещали прибегнуть к определенным методам и рекомендовали подумать о безопасности сына.

«Поскольку на указанные сообщения судья не отвечала, в следующих сообщениях автор заявил, что судья начала его злить, поэтому он наведается к ней», – говорится в сообщении.

«Таким образом, установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о вмешательстве в деятельность судьи Мальченко А.А. по осуществлению правосудия, а следовательно, имеются основания для принятия Высшим советом правосудия мероприятий по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия», – подытожил член Высшего совета правосудия Павел Гречковский.

Отмечается, что 17 октября 2018 года на адрес Высшего совета правосудия поступило обращение председателя правления АО «Сбербанк», который заявил, что банк не причастен к сообщениям с угрозами, а все письма – поддельные.

В «Сбербанке» заявили, что обратились в Генпрокуратуру Украины для проведения расследования по указанным фактам.

В ВСП рассказали, что Нацполиция Киева возбудила уголовное дело по обращению судьи Мальченко и начала досудебное расследование.

Также в совете правосудия добавили, что, направили обращение в ГПУ относительно угроз судье.

Высший Совет правосудия Украины