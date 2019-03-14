Украинские пограничники не пустили в страну канадского журналиста с гражданством России

Это гражданин России незаконно посещал оккупированный Крым. Ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.



Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну одного журналиста с гражданством Российской Федерации на выборы президента из-за посещения аннексированного Крыма, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает «Интерфакс-Украина».

«Гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов. Они получили аккредитацию от ЦИК, но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы», – рассказал спикер погранведомства на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, журналисту также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

«Интерфакс-Украина»