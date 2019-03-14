Россия усиливает свою группировку на Донбассе танками и «Рапирами»

Технику размешают вблизи линии соприкосновения с украинскими силами в нарушение Минских соглашений о мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

На полигонах вблизи Мирного и Круглика на оккупированной территории Луганской области в начале марта зафиксировали 44 танка и другую технику, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете за 11 марта.

Речь идет о вооружении, размещенном за линиями отвода, но не в выделенных местах для его хранения.

Так, 5 марта с помощью воздушного наблюдения СММ обнаружила 25 танков неустановленного типа, 11 единиц самоходной и 20 единиц буксируемой артиллерии или минометов на полигоне у н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска).

6 марта таким же образом обнаружили 19 танков неустановленного типа на полигоне вблизи н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, 10 марта беспилотный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил на этих полигонах 43 танка:

– на полигоне вблизи Круглика 22 танка (T-64);

– на полигоне неподалеку от Мирного 21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72), а также 6 противотанковых орудий (МТ-12), 12 буксируемых гаубиц (Д-30), 8 самоходных гаубиц (2С1) и 15 минометов ( 2Б11 «Сани», 120 мм).

Также в воскресенье 10 марта БПЛА малого радиуса действия обнаружил 2 противотанковых орудия (МТ-12 «Рапира», 100 мм) в жилом районе н. п. Дебальцево (58 км северо-восточнее Донецка).

А 11 марта СММ зафиксировала 4 буксируемые гаубицы (Д-30 «Жаба», 122 мм) и 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) у н. п. Белое (22 км к западу от Луганска).

Между тем, на подконтрольной правительству Украины территории вблизи н. п. Затышное (64 км юго-западнее Донецка) 9 марта БПЛА миссии обнаружил 24 танка (Т-64), около 2000 ящиков для боеприпасов калибра 125 мм, 2 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»).

СММ ОБСЕ