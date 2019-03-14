В России оценили стоимость всех запасов нефти в стране

Кроме нефти Минприроды России оценила и другие ресурсы которыми обладает страна. При этом стоимость нефти на мировых рынках достигла максимума за последние месяцы.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в стране, сообщает «РБК».

Первая оценка дана на конец 2017 года:

• Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;

• стоимость газа – 11,3 трлн руб.;

• коксующегося угля – почти 2 трлн руб.

Кроме того, Минприроды оценило запасы:

• железной руды – в 808 млрд руб.;

• алмазов – в 505 млрд руб.;

• золота – в 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:

• запасы нефти – в 9,04 млрд т;

• газа – в 14,47 трлн куб. м;

• золота – в 1407 т;

• алмазов – в 375 млн метрических каратов.

Объектом оценки являются запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами. Оценка основана на определении потенциальных доходов от эксплуатации ресурсов.

Для сравнения, по данным британской BP, доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа – 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т.

В то же время, цены на нефть эталонных марок повышаются 14 марта четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК, сообщает «Интерфакс-Украина».

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на 0,28 доллара (0,41%) – до 67,83 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на 0,15 доллара (на 0,26%) – до 58,41 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до 67,55 доллара за баррель, WTI – на 1,39 доллара (2,44%), до 58,26 доллара за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС.

Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit. Участники рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.

«РБК»