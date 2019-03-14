Украинские пограничники задержали российского диверсанта пытавшегося нелегально проникнуть в Украину

Диверсант пытался нелегально перейти административную границу с оккупированным Крымом.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в ночь на 14 марта из оккупированного Крыма вне КПВВ пытался попасть на материковую Украину завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса. Он написал об этом в Facebook.

По его словам, ночью пограничники совместно с Нацполицией обнаружили гражданина, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом вне КПВВ в сторону материковой Украины.

«Данный человек 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона «Заря» незаконных военных формирований и имел позывной «Коса», – говорится в сообщении.

Слободян добавил, что боевик был ранен и награжден фейковой наградой.

«Еще раньше завербованный был на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы «несложную» работу. Это – обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований», – отметил представитель ГПСУ.

Он добавил, что правоохранителей настораживает тенденция, что в последнее время участились случаи направления на мирную часть Украины с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины.

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Он добавил, что в 2019 году таких случаев было 59.

ГПСУ