В России возбудили уголовное дело против Вятровича за «реабилитацию нацизма»

Председателя Украинского института национальной памяти Вятровича обвиняют в «неверной» трактовке истории украинского освободительного движения, «оправдании войск СС» и отрицание «их участия в военных преступлениях против мирного населения».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело «о реабилитации нацизма» в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, сообщает пресс-служба Следкома России.

В российском ведомстве утверждают, что Вятрович, используя свое служебное положение, «действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства» и увековечивая память участников украинского освободительного движения, отрицает их принадлежность «к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения».

В Следкоме России заявили, что «героизация нацистских преступников», не может остаться без должного внимания и пообещали продолжить работу по выявлению и пресечению подобных «преступлений».

Комментируя открытие дела против него в РФ Вятрович написал в Facebook: «Русская горячка – она беспощадна».

Напомним, ранее Следком России завел уголовное дело на следователя СБУ предъявившего подозрение российскому агенту с «журналистским» перекрытием – Кириллу Вышинскому.

Следственный комитет Российской Федерации