Небесное око для ВСУ. Американские беспилотные ястребы следят за оккупированными Крымом и Донбассом

Буквально на днях в информационное пространство Украины забросили информацию, очевидность которой ни у кого не вызывала сомнения.

Речь идет о подтверждении того факта, что американское командование передает нашим вооруженным силам всю информацию, которую удается собрать в ходе полетов над Донбассом стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. Пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке сообщила об этом 11 марта, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Хотя информация не такая уж сенсационная, однако отметим несколько моментов. Прежде всего за кадром остался вопрос о том, касается ли эта договоренность Крыма и Черноморско-Азовского региона. А ведь, как правило, полеты «Хоуков» не ограничиваются оккупированными территориями и чаще всего продлеваются вплоть до Черноморского побережья России.

Некоторые вылеты так вообще чисто «крымские». По всей видимости, и эти сведения попадают на карты украинского Генштаба, как говорят американцы, «в количестве, достаточном для принятия решений».

Причем начиная с марта 2015 г., когда эти аппараты впервые появились в небе над Украиной, это был такой себе секрет Полишинеля. Практически сразу российские военные в лице тогдашнего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Картаполова заявили, что вылеты осуществляются в интересах украинской армии.

Неофициально этот факт подтверждали и в Генштабе украинской армии. Однако впервые американцы заявили об этом открыто.

Стоит сказать, что американцы передали нам просто огромный массив оперативной информации, особенно учитывая небольшие размеры оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Посудите сами, количество полетов дронов, которые можно отследить открытыми средствами мониторинга воздушного пространства, за год достигало 50–60. Только за три месяца 2017 г. над Донбассом и оккупированным Крымом Global Hawk появлялись 16 раз! И это был не самый активный период.

Причем отметим, что это только открытые данные, а есть сведения, что время от времени американские расчеты на авиабазе Сигонелла в Италии, отправляя «птичку» в полет, просто отключали приемники, позволяющие любому желающему увидеть их на веб-сайтах. Сколько было таких вылетов, могут знать только в Вашингтоне или Киеве.

И еще. Global Hawk, летая на высоте 17–18 км, позволяют оценивать тактическую ситуацию не только на Донбассе, но и вести наблюдение за перемещением подразделений российской армии в Ростовской области и даже на Кубани.

На американском высотном беспилотнике установлена самая современная интегрированная система наблюдения и разведки. Его радар предназначен для работы в любых погодных условиях. В нормальном режиме работы он обеспечивает получение радиолокационного изображения местности с уникальным разрешением 1 м. «Хок» также позволяет обнаруживать наземные подвижные объекты в радиусе 100 км и передавать информацию об их координатах и скорости в текстовых сообщениях.

За сутки полета с помощью радаров бокового обзора AN/ZPY-2 и турельных длиннофокусных оптико-электронных модулей высокого разрешения SYERS-B/C может быть получено изображение с площади 138 тыс. кв. км на расстоянии 200 км.

В точечном режиме при съемке области размером 2х2 км за 24 часа может быть получено более 1900 изображений с разрешением 0,3 м. Беспилотник имеет широкополосный спутниковый канал связи и канал связи в пределах зоны прямой видимости.

Комбинированный режим предоставляет возможность наблюдения за полосой шириной 37 км и длиной от 20 до 110 км. В режиме деталировки на территории 10 кв. км.

Применение такого рода воздушной разведки в ходе конфликта такого масштаба, какой мы видим последние четыре года, выглядит гораздо более предпочтительным, чем, например, спутниковая разведка. Хотя те же американцы имеют и достаточно большой флот спутников на орбите, однако все еще их использование, во-первых, очень дорогое удовольствие, во-вторых, не всегда позволяет «заглянуть» туда, куда нужно военным с нужной точностью.

И самым главным преимуществом использования такого беспилотного аппарата является его полная безнаказанность – ПВО России не решится сбить аппараты с помощью зенитно-ракетных комплексов (тот же С-400 может поражать цели на таких высотах), даже если «Хок» находится прямо над оккупированных Крымом. Мало того, такой инцидент будет означать прямое военное противостояние. Причем в условиях, когда Запад не признает российскую принадлежность полуострова Крым, а значит, и воздушного пространства над ним. Ни для кого не секрет, что по международным законам это все еще Украина.

А перехватить истребителями возможностей просто нет. Так, «практический потолок», вылетающих на их перехват Су-30 из Крымска или Бельбека, – 17,3 км. Попутно отметим, что «практический потолок летательного аппарата» – это максимальная высота реального применения самолета. Фактически эта цифра значительно меньше и зависит от многих факторов – как от погоды, так и, например, от изношенности двигателей самолета.

На оккупированных территориях вообще нет никаких средств ПВО, которые даже теоретически могут бороться с «Хоуками».

Такое признание американскими военными может означать прежде всего сигнал для России, что их марионетки на Донбассе (и, скорее всего, российские войска в Крыму) находятся под постоянным контролем и любая попытка активизации боевых действий на любом направлении четко отслеживается. И значит украинские военные имеют возможность адекватно отреагировать. Благо сейчас уже есть чем.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»