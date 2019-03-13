Портников: Заявление Дуни Миятович – это тяжелая артиллерия Путина

То, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович сделала заявление о необходимости перенести принятие закона о языке на послевыборный период – это не просто исполнение обязанностей.

Это расчет на то, что после выборов президента и парламента политический ландшафт Украины изменится настолько, что любые попытки превратить бывшую российскую колонию в самостоятельную страну будут неактуальны и Украина вернется туда, где она была в 2013 году. А значит, исчезнут проблемы Кремля и его западных «доброжелателей», пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Госпожа Миятович объясняет свой совет тем, что «в контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений». Но в Украине не наблюдается никакой общественной конфронтации, связанной с языковым законом.

Да, я допускаю, что среди депутатов от демократических фракций есть люди, которые не хотели бы его принятия просто потому, что до сих пор воспринимают Украину как «улучшенную» Калужскую область. Но эти люди – как бы они не вели себя в кулуарах Рады – публично молчат просто потому, что их избиратель патриот и думает иначе.

«Стараются» только некоторые депутаты от Оппозиционного блока, которых раздражает сам факт существования Украины без Путина и Януковича. Поэтому нет никакой поляризации, конфронтации и всего, чего опасается госпожа Миятович.

Чиновница советует Украине обеспечить вовлеченность в разработку таких законов «различных языковых сообществ» – и, вероятно, именно в этом смысл ее заявления. Потому что, заметьте, речь идет не о национальных меньшинствах, а именно о «языковых сообществах». Это тот термин, которым привычно оперирует Путин, который в упор не видит этнических русских, проживающих в Украине, но хочет защищать «русскоязычное население».

Проще говоря – Путин хочет защищать русифицированных империей украинцев от родного для них украинского языка и самой Украины! А «языковое сообщество», о котором говорит Дуня Миятович, должно лечь костьми и не допустить дерусификации Украины. Только вот почему-то не ложится.

Ничего удивительно в таких заявлениях госпожи Миятович нет. Еще когда эта чиновница работала представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, она постоянно упрекала воюющую Украину в нарушении этой свободы, стараясь не замечать войны, которую Россия развязала против нашей страны.

И, разумеется, ее заявления тиражировались не только российскими, но и украинскими медиа как истина в последней инстанции. Потому что у нас привыкли: то, что сказали дядя или тетя с Запада (а раньше – с Востока), обсуждению не подлежит.

Наши «доброжелатели» это свойство нашего восприятия мира хорошо знают и используют.

Виталий Портников, «Espreso.TV»