В России признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция

Получивший во время захвата ранение моряк Сорока находится в критическом состоянии.

Российские врачи рекомендовали раненому украинскому моряку Василию Сороке сделать операцию, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен сообщила, что получила ответ на обращение к председателю совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

«Федотов сообщил, что по результатам обследования 22 февраля в городской клинической больнице Василию Сороке рекомендовано проведение оперативного лечения», – написала Денисова. Тем не менее, проведение операции затягивается. Омбудсмен добавила, что Сорока «находится в критическом состоянии».

Отримала відповідь на два своїх звернення до Радника Президента РФ, голови ради при Президенті РФ з розвитку… Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 13 березня 2019 р.

Двое других раненых моряков – Андрей Эйдер и Андрей Артеменко – прошли медицинское обследование в больнице, а их состояние оценивается якобы как удовлетворительное.

«В письме сказано, что трем раненым морякам предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь в стенах «Лефортово». Но там нет никаких условий для лечения. Также меня пытаются убедить, что морякам не нужна срочная госпитализация, по которой были неоднократные обращения», – заявила Денисова.

Напомним, сегодня стало известно, что посетить украинских моряков сможет украинский консул – Россия впервые с ноября предоставиля украинским дипломатам разрешение на встречу с военнопленными.

«Украинско-Российское обозрение»