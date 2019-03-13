В ЕС принята резолюция о борьбе с российской пропагандой

Россия попала в список стран-источников пропаганды наряду Ираном, Китаем и КНДР. С помощью пропаганды этих страны подрывают основания демократий и суверенитет Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии.

Европейский парламент принял резолюцию о борьбе с вражеской пропагандой России, Ирана, Китая и Северной Кореи, сообщается на пресс-служба европейского законодательного органа.

Документ подготовлен на основе доклада депутата от Польши Анны Фотыги, члена фракции «Европейские консерваторы и реформисты». В поддержку резолюции проголосовали 489 парламентариев, против – 148; воздержались 30.

Пропаганда названных стран, отмечается в документе, имеет целью подорвать основания европейских демократий и суверенитет всех стран Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина). Депутаты призвали страны – члены Евросоюза принять жесткие законодательные меры для отражения гибридных угроз.

Как отмечается в документе, необходимо четче осознать суть российских пропагандистских кампаниях, «которые представляют собой основной источник дезинформации в Европе». В этой связи, указали евродепутаты, следует усилить Оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям, созданную в 2015 году для противодействия российской пропаганде.

Резолюция также требует законодательно регламентировать работу фирм – операторов соцсетей, мессенджеров и поисковых систем. Компании, неспособные оперативно удалять ложную информацию, депутаты призывают привлекать к ответственности. Кроме того, документ предлагает наделить власти государств правом идентифицировать и определять местонахождение авторов и заказчиков политических публикаций в Сети.

Кроме того, документ призывает страны ЕС так скорректировать свои избирательные законодательства, чтобы предупреждать кампании дезинформации и кибератаки в ходе предвыборных гонок и голосований. Предлагается также, чтобы члены Евросоюза оказывали в этом помощь государствам, заключившим соглашения об ассоциации с ЕС, и странам Западных Балкан.

Пресс-служба Европейского парламента