ФСБ перекрыло контрабандные схемы поставок запчастей для вооружений и техники в Украину

В Украине зачастую нет замены контрабандным деталям в производстве оружия и техники.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что после выхода журналистского расследования «Bihus.info» ФСБ России перекрыла все контрабандные схемы ввоза деталей для оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает «Левый Берег».

Он сказал об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады в среду.

«ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере известные нам, схемы перевозок», – сообщил Луценко собравшимся.

По его словам, это создает проблемы, потому что замены контрабандным деталям зачастую нет. По его словам, даже Советскому Союзу требовались «десятки лет» на то, чтобы наладить производство этих элементов и узлов.

«Для тех, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожить страшные схемы контрабанды завоза из России узлов и деталей скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны в том числе благодаря тому, что оборонпром закупил по похожей схеме часть необходимых изделий», – сказал генпрокурор Луценко.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг «Укроборонпрома» возник громкий коррупционный скандал. Журналис Дмитрий Бигус, имеющий влиятельную родню в России опубликовал серию материалов о причастности руководства «Укроборонпрома» коррупционным схемам при закупке контрабандных запчастей в России.

«Левый Берег»