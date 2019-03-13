Украинский консул посетит в Москве военнопленных моряков в середине марта

Россия с момента захвата и до сих пор так и не предоставила достоверной информации о здоровье и условиях содержания под стражей украинских военных моряков.

Консул Украины 13-15 марта посетит военнопленных украинских моряков в СИЗО «Лефортово» в Москве. Спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко сообщила об этом сегодня н брифинге , передает «Левый Берег».

«На днях мы получили разрешение руководства СИЗО «Лефортово» на посещение сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных», – сказала Зеленко.

По состоянию на 13 марта украинская сторона не имеет официальной информации о реальном состоянии здоровья моряков.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов, который возглавляет группу защитников военнопленных украинских моряков, проинформировал, что по состоянию на 12 марта амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 14 военнопленных украинских моряков.

«Левый Берег»