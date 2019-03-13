В оккупированном Крыму объявили об открытие двух новых электростанций

Предполагают, что на открытие Балаклавсой электростанции в оккупированном Крыму будет присутствовать нацлидер России Путин.

Российский Технопромэкспорт планирует официально запустить новые электростанции в Крыму 18 марта во время возможного визита президента РФ Владимира Путина, сообщает российское агентство «Reuters» со ссылкой на данные пяти разных источников.

На открытии Севастопольской станции планирует присутствовать Путин, который готовит визит в Крым в годовщину аннексии полуострова, сказали источники.

«Губернатор на закрытом совещании сообщил, что Путин приедет 18 марта в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС», – сказал источник в парламенте Севастополя.

Обе станции будут открыты во время визита Путина, президент планирует присутствовать на открытии одной из них, сказал другой источник.

Планируется пуск второй очереди станций, которые выйдут на полную мощность, сказал источник, знакомый с планами запуска.

Технопромэкспорт отказался от комментариев, Минэнерго и Кремль пока не ответили на просьбы о комментарии.

Напомним, Украина отключила электроснабжения Крыма в 2014 году. Россия на аннексированном полуострове начала строительство двух электростанций на общей мощностью 940 мегаватт за $1,1 миллиарда.

Первые энергоблоки запущены в октябре 2018 года. Тогда же развернулся скандал с поставками газовых турбин для ТЭС: немецкий концерн Siemens сообщил, что РФ установила на этих электростанциях четыре турбины производства немецкого концерна в обход европейских санкций.

Это привело к скандалу и судебным разбирательствам и новым санкциям против РФ со стороны ЕС и США.

«Reuters»