«День России» в Конгрессе США. Останутся ли на Путине трусы?

Палата представителей США приняла сразу четыре законопроекта, направленных против России.

12 марта можно по праву назвать днем российской культуры в американском Конгрессе, ведь политика и государственные процессы – ее безусловная часть, в особенности в таком государстве, как Россия с ее культами и скрепами. В этот день Палата представителей приняла сразу четыре разносторонних законопроекта как мер противодействия российской агрессии и вмешательству в американские выборы, так и направленных непосредственно против президента РФ Владимира Путина и его присных, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

В Москве не смогли дать сколько-нибудь вразумительный ответ: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, как сообщает «Эхо Москвы», на брифинге назвал законопроекты продолжением «русофобской линии» и «эмоциональной экзальтации», которые, мол, негативно повлияют на отношения двух стран.

Хотя то, как скоординировано действовала Палата представителей, в большой степени указывает, что законопроекты принимались далеко не под влиянием эмоций. Их целый спектр, в смысле эмоций, сейчас явно переживают в Кремле. По понятным причинам.

Причина первая. Члены нижней палаты американского парламента приняли двухпартийный Vladimir Putin Transparency Act авторства Вальдес Демингс и Элис Стефаник. Документ обязывает Нацразведку, Госдепартамент и Минфин в течение полугода (180 дней) подготовить детальный доклад о личных активах Путина.

Конгресс хочет знать все: данные об активах, счетах, недвижимости, инвестициях, оффшорах хозяина Кремля и его родни в России и за рубежом. Если законопроект пройдет Сенат и получит подпись Дональда Трампа, то уже в сентябре-октябре можно ожидать весьма и весьма занятного документа с далеко идущими последствиями в виде прикрытия путинских активов. Даже Николас Мадуро не удостоился такой «чести».

Тайное станет явным. Раскрытие такой информации позволит лучше понять внутреннюю кухню Кремля: на чем зарабатывают, куда тратятся миллионы и миллиарды как самого Путина, так и его окружения и прочих аффилированных с ним лиц. В таком случае вся кремлевская тусовка – «рулевые» и «кошельки» – будет полностью засвечена. Бежать будет некуда, поскольку любой из черного списка и его активы окажутся под прицелом санкций. Или так, или сотрудничай, если хочешь сохранить честно награбленное.

Также под давлением США, как это было на Кипре, возможно открытие дел, к примеру, в связи с финансовыми махинациями, вскрываемыми благодаря таким журналистским расследованиям, как «Тройка-Прачечная». Не факт, что все они будут доведены до логического конца, но на время проведения расследований и судебных процессов средства, скорее всего, будут заморожены.

Да и финансовые учреждения, приютившие грязные деньги из РФ, столкнутся с последствиями. Какими? Можно спросить у Danske Bank и Deutsche Bank: закрытие филиалов, многомиллионные штрафы и так далее. Кроме того, такой доклад может помочь отследить ниточки от Путина к высокопоставленным персонам из других стран. В хранящем непоколебимую верность «Северному потоку-2» Берлине, например, или Австрии и Италии.

Причина вторая – подготовленная демократом из Нью-Йорка Элиотом Энгелем резолюция с призывом провести расследование убийства в Москве оппозиционера Бориса Немцова – «значимой фигуры в борьбе с авторитаризмом и коррупцией в правительстве Владимира Путина». Кстати, аналогичный документ был внесен в верхнюю палату сенатором-республиканцем Марко Рубио еще 27 февраля 2019 года, т. е. на четвертую годовщину убийства оппозиционера.

Принятая в Палате представителей резолюция касается не только Путина, но и его союзника, чья верность, заметим, обусловлена ассигнованиями из «центра», – главы Чечни Рамзана Кадырова. В документе упоминаются как осужденный в рамках дела, со слов Кадырова, «настоящий патриот» – лейтенант из батальона «Север» Заур Дадаев, так и родственник сенатора из Чечни Сулеймана Геремеева – командир роты этого же батальона Руслан Геремеев, которому, по данным РБК, глава Следкома РФ Александр Бастрыкин дважды отказывался подписать постановление о предъявлении обвинений.

В Капитолии же желают, чтобы по итогам расследования Госдепартамент и Минфин ввели санкции в отношении причастных к убийству Немцова в рамках «Акта Магнитского» и чтобы особое внимание было оказано собственно Кадырову. Очевидно, что этот интерес к персоне лидера Чечни буквально очень дорого обойдется Путину – придется выплатить щедрую компенсацию.

Причина третья, имя которой – Kremlin Act. Авторы данного законопроекта – Раджа Кришнамурти из Иллинойса (Демпартия) и Крис Стюарт из Юты (Республиканская партия).

Данный документ обязывает директора Нацразведки, госсекретаря и министра обороны предоставить три отчета с оценками:

● потенциальных военных действий против членов НАТО; возможных реакций РФ на расширение присутствия США и Альянса в Восточной Европе, а также на увеличение военной помощи Украине и Грузии;

● потенциальных направлений использования Россией слабых сторон и противоречий в правящих кругах своих западных оппонентов.

Содержится в нем призыв к федеральному правительству продолжать оказывать поддержку НАТО и привлекать к активному участию Канаду, Великобританию и Германию в обеспечении присутствия Альянса в Польше, Литве, Латвии, Эстонии.

Кстати, об Эстонии. Она может очень помочь вышеуказанным американским чиновникам. Примечательно, что на фоне голосования в Палате представителей американский телеканал NBC News опубликовал основные тезисы 70-страничного доклада Департамента внешней разведки Эстонии. В отчете, к которому канал получил доступ, отдельно приводятся данные мониторинга военной активности на западной границе – семь новых полков, шесть из которых расположены у границы с Украиной, а один – у эстонской.

Эстонская спецслужба подчеркивает, что РФ готовится к полномасштабному военному конфликту с НАТО – речь идет не только об атаках на Балтию, но и Западную Европу. Еще один момент, на который обращает внимание спецслужба, – роль гражданских судов в гибридной войне России.

Их Москва, согласно докладу, использует для провокаций (заход в территориальные воды без разрешения) и изучения подводных коммуникаций. Поэтому за ними следует приглядывать в той же степени, что и за российскими военными группировками на границе с Альянсом.

Причина четвертая касается Крыма. Конгрессмен-демократ из Виргинии Джеральд Коннолли в своем законопроекте, принятом Палатой представителей, предложил законодательно запретить правительству признавать аннексию Крыма.

В документе три пункта:

а) непризнание де-юре и де-факто суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами;

b) запрет для всех федеральных ведомств предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая может привести к признанию де-юре или де-факто суверенитета РФ над полуостровом, etc.

А вот третий пункт – c) – на первый взгляд внушает тревогу, поскольку дает возможность президенту отказаться от выполнения двух остальных пунктов, если он решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. То есть ответственность за принятие таких решений в полной мере возлагается на американского президента.

С одной стороны, данный пункт законопроекта – не иначе как лазейка для него. А с другой, законопроект, напомним, внесен демократом, а «ослы» если бы и предоставили хозяину Овального кабинета (которым после 2020 г. все еще имеет шанс остаться Трамп) такую лазейку, то с лишь в качестве ловушки на случай, если тот же Трамп вознамерится плыть против течения и попытается улучшить отношения с Кремлем.

В ближайшем будущем политическая парадигма в Штатах вряд ли изменится, поэтому кто бы из президентов не сидел в Белом доме, пойди он такой шаг в отношении Крыма, то тотчас же совершит политическое самоубийство. В особенности если это произойдет параллельно с изучением активов Путина и его окружения.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»