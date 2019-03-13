В преддверии украинских выборов Россия срывает процесс мирных переговоров по Донбассу в Минске

На сегодняшнем заседании в Минске Россия пыталась уйти от ответственности и продавить идею «прямых переговоров» между Украиной и оккупированной части Донбасса.

Россия и представители ОРДЛО сознательно срывают работу гуманитарной группы ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе, говорится в Facebook-посте вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая ведет заседание парламента.

«Сегодня происходит 104 заседание ТКГ и групп. И чем ближе к выборам в Украине – тем несдержаннее и вульгарнее позиция РФ и контролируемых ею марионеток. РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы заявлениями, что Россия якобы не является участником и стороной конфликта на Донбассе, что «нас там нет» и пытается навязать условие прямого диалога Киева и оккупированных Донецка и Луганска», – говорится в посте Геращенко, которая ведет заседание парламента.

Мінськ. Сьогодні відбувається 104 засідання ТКГ і груп. Й чим ближче до виборів в Україні – тим не стриманіша і… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 13 березня 2019 р.

«Шантажа Украины не будет! Позиция Украины и украинских переговорщиков четкая и полностью соответствует минским соглашениям», – подчеркнула она.

По словам Геращенко представители Украины (13 марта в гуманитарной группе работают эксперты СБУ и МинТОТ Ю. Кочанов и С.Загородний) на заседании в очередной раз настаивали на разблокировании процесса обмена освобождения заложников с оккупированного Донбасса.

Она напомнила, что на 15 предложений украинской стороны относительно освобождения – от России и ее марионеток нет никакого ответа.

«Ключевое: мы настаиваем на разблокировании освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе», – отмечает вице-спикер.

В январе 2019 российский высокопоставленный дипломатический источник сообщил, что обмен заложников, в том числе военнопленных украинских моряков на заключенных в Украине россиян вряд ли возможен до выборов в Украине, поскольку украинский президент Петр Порошенко «начнет выдавать это за свою победу».

В своем интервью Петр Порошенко подчеркнул важность для властей Украины добиться от России освобождения захваченных и незаконно удерживаемых военных моряков.

«Украинско-Российское обозрение»