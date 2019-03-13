МИД Украины прокомментировал запрет на въезд австрийскому журналисту Вершютцу

Запрет на въезд в Украину Вершютцу обусловлен, в том числе и наличием оперативной информации о готовящейся в отношение него провокации.

Запрет въезда в Украину для австрийского журналиста Кристиана не связан с цензурой, а является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству. Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко сообщила об этом в среду на брифинге, передает «Европейская Правда».

«Прежде всего речь идет о том, что австрийский журналист нарушил украинское законодательство, въехав на оккупированную территорию Украины незаконным способом. На основании этого СБУ вынесла решение о запрете ему въезда в Украину сроком на год», – отметила пресс-секретарь.

«Другой аспект – наличие оперативной информации о якобы готовящейся провокации в отношении указанного журналиста. И такой шаг, по данным СБУ, должен был обезопасить господина Вершютца от возможных рисков», – добавила она.

Зеленко подчеркнула: Украина не считает ситуацию вокруг журналиста серьезным вызовом для двусторонних отношений с Австрией и призывает Вену снизить градус напряжения.

«Отмечу: это решение не имеет никакого отношения ни к вопросу цензуры, ни к вопросу наступления на свободу слова. Это исключительно следствие пренебрежительного отношения к законодательству Украины. Мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на дальнейший плодотворный диалог», – отметила Зеленко.

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда журналисту на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

Кристиан Вершютц – шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. Украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на свои источники, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности.

По ее словам, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, «широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от «Раша тудей», которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ называл «ополченцами».

В СБУ пояснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

«Европейская Правда»